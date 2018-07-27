Дайте многодетным выбор: сертификат или земля Совет почетных граждан Владивостока уверен: краевой закон требует поправок

Вопрос выдачи земли многодетным семьям обсудили на расширенном заседании Совета почетных граждан Владивостока в администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии. С предложением обсудить проблемы реализации закона к главе города Виталию Веркеенко обратилась председатель совета Светлана Морозова.

Она отметила: в последнее время в прессе и в Интернете появилось множество публикаций, в которых представители совета многодетных родителей выражают недовольство тем, что закон о предоставлении земли во Владивостоке выполняется крайне медленно, а сети к участкам практически не строятся. При этом тон претензий совершенно безапелляционный, если не сказать жестче.

О том, как обстоят дела на самом деле, почему реализация закона не идет так, как хотелось бы, как раз и шел разговор на заседании Совета почетных граждан.

«Хорошо помню, как после принятия в 2011 году краевого закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям началась гонка, когда администрацию города торопили предоставлять землю – быстро, срочно! – начала совещание Светлана Морозова. – Однако, судя по всему, условий для полноценного исполнения закона предварительно никто не просчитывал. Специалисты нам сообщили, что на территории нашего города попросту не хватает земли именно под индивидуальные жилые дома. А уж сколько денег надо для того, чтобы подвести дороги, свет, воду! Получается, закон приняли на краевом уровне, однако достаточных средств не предусмотрели, и деньги по этой причине нужно в основном вкладывать городские. А ведь речь идет о миллиардах рублей. Это значит, что дороги к нескольким участкам город построит, зато не сможет сделать других жизненно важных всему Владивостоку и его жителям вещей. Мне не всегда понятен требовательный тон представителей совета многодетных родителей. Понятно, что задача поддержки семей стоит на государственном уровне, но надо же реально оценивать возможности местных бюджетов».

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поблагодарил почетных граждан за инициативу принять участие в решении этих действительно непростых проблем.

«Да, обеспечить земельными участками и сетями тысячи семей – непростая задача, но мы не можем позволить себе излишние эмоции, поэтому продолжаем работу согласно плану, ищем возможности и резервы. Однако абсолютно убежден, что закон был принят без необходимых расчетов, а значит, практически с самого начала был заведомо невыполним», – подчеркнул глава города.

К примеру, в реестре числится 4285 семей, и список растет. На сегодня предоставлено 2027 земельных участков, для чего администрация Владивостока провела огромную работу: анализ территорий, кадастровые работы, подготовку проектов планировки и межевания и т.д. Однако еще необходимо выдать более 2200 участков.

По причине того, что значительную часть полуострова Муравьева-Амурского занимают зоны лесов, водоохранные зоны, земли Минобороны, территории со сложным рельефом, а также предназначенные для промышленного, транспортного развития города и многоэтажной застройки, земли под индивидуальное малоэтажное строительство фактически не хватает.

Более того, совершенно неприемлем расчет так называемых финансовых нормативов на обеспечение участков инженерными сетями. Так, стоимость строительства трех видов инженерных сетей – дорог, водоснабжения и электроснабжения – составляет в среднем от 3 до 4,5 млн рублей на один земельный участок. В то время как краевым бюджетом предусмотрена субсидия в размере 622 тыс. рублей на один участок. А где город должен взять остальные? Чтобы обеспечить 4 тысячи участков сетями, нужно 17,5 млрд рублей, и это при том, что весь годовой бюджет Владивостока – 12 млрд. Потянет ли такие затраты муниципальный бюджет? Ответ очевиден: таких денег в городской казне нет.

Сейчас дорогами обеспечены немногим более 300 наделов. Как отмечают специалисты, норматив абсолютно не учитывает проектной стоимости строительства сетей, подтвержденной экспертизой. Так, только в районе бухты Лазурной стоимость строительства дорог для 403 участков в соответствии с проектом – более 650 млн рублей, то есть порядка 1,5 млн на один участок. Региональная же субсидия составляет всего 180 тыс. рублей на участок. Где брать остальные средства?

При этом, как рассказал заместитель главы администрации Леонид Вильчинский, уже обеспечены дорожной сетью в грунте земельные участки на улице Курильской, Ломаной, в районе с/т «Лиман», идут работы в районе бухты Лазурной. Более 200 участков имеют существующие подъездные пути.

«Да, общество и государство должны поддерживать многодетные семьи, это правильно, и город готов строить, но при наличии денег, – подчеркнул Виталий Веркеенко. – Однако на сегодня закон – это, скорее, профанация хорошей идеи. И необходимо вносить в него поправки, чтобы сделать его рабочим и эффективным».

Так, в администрации Владивостока выступают с инициативой предусмотреть в законе альтернативу: если семья согласна, то вместо земельного участка ей можно предложить сертификат на определенную сумму для улучшения жилищных условий. Такой подход уже обсуждался в администрации Приморского края и нашел поддержку врио губернатора Андрея Тарасенко.

«Кроме того, не для всех семей нужны земельные участки, тем более что на сегодня большая их часть расположена далеко от города, там нет и не предвидится детских садов, школ, поликлиник – всего того, что нужно для полноценной жизни. Но люди все равно требуют землю по закону, в том числе рассматривая ее как некий актив, нередко рассчитывая продать ее. При этом получив намного меньше, чем город будет вынужден вложить в сети. Нерационально потратить из бюджета 4,5 млн на участок, который будет продан за миллион. Еще и в ситуации потребности школ, детсадов и т.д.», – добавил глава города.

Все присутствующие члены Совета почетных граждан активно поддержали такую постановку вопроса: да, закон нуждается в серьезных изменениях. Кроме того, если речь идет о нормативах, то необходимо предусматривать не фиксированную, неизвестно как рассчитанную и далекую от реальности сумму, а субсидию в размере от 50 до 70 процентов проектной стоимости строительства сетей.

Президент ВГУЭС и почетный гражданин города Геннадий Лазарев предложил обратиться с письмами к Андрею Тарасенко и в Законодательное собрание Приморского края, в которых необходимо изложить все приведенные цифры и поддержать принятие поправок в закон. Все члены совета поддержали это предложение.

«У семей обязательно должен быть выбор: получить земельный участок или сертификат для улучшения жилищных условий, но при этом необходимо реально учитывать возможности бюджета», – сказала Светлана Морозова.

Глава Владивостока заверил, что администрация города продолжит работу по обеспечению семей землей.

«Так, городу может быть передана часть земель от Минобороны. Однако сертификат – эффективное решение проблемы, который станет реальной социальной поддержкой многодетным семьям. К слову, семьи тоже позитивно относятся к такому варианту», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

В завершение встречи почетные граждане акцентировали внимание собравшихся на том, что будут внимательно следить за реализацией всех намеченных планов по поддержке многодетных семей.

Автор: Евгений СИДОРОВ