С прогулочной зоны убрали электромобили, батут и карусели На набережной Цесаревича демонтировали незаконный пункт проката аттракционов, а нелегальных предпринимателей оштрафовали, сообщили в пресс-службе мэрии.

Очередной совместный рейд административно-территориального управления и отдела полиции № 1 по пресечению нарушений административного законодательства гражданами и предприятиями всех форм собственности завершился изъятием аттракционов – детских электромобилей, каруселей и батутов.

С наступлением лета некоторые предприимчивые граждане решили организовать здесь прокат велосипедов, гироскутеров, детских машинок, работу батутов и других аттракционов. Права на осуществление предпринимательской деятельности на территории набережной Цесаревича у граждан отсутствуют. На неоднократные просьбы собственника территории – Центра судоремонта «Дальзавод» – прекратить деятельность по прокату и работу аттракционов коммерсанты отвечали отказом, поэтому к решению вопроса подключились администрация Владивостока и стражи порядка.

По факту проверки в отношении правонарушителя сотрудники полиции составили административный протокол. Электромобили, карусели и батуты были изъяты и вывезены силами АТУ Ленинского района, а материал об административном правонарушении передан по подведомственности в мировой суд для принятия решения.

У прокатчиков не только отсутствуют документация на ведение предпринимательской деятельности и договор аренды земельного участка, но и сами аттракционы вызывают большое опасение с точки зрения безопасности. Никто не несет ответственности за безопасность детей на этих батутах и каруселях.

«Если предприниматель берется за оказание услуг детям, это должно быть законно, прозрачно и безопасно. В данном случае он не имеет никаких прав оказывать подобные услуги, разрешений на ведение предпринимательской деятельности и договоров аренды на земельный участок у него нет. Сертификатов на детское игровое оборудование также предоставлено не было», – отметил заместитель начальника административно-территориального управления Ленинского района Виктор Федосеенко.

Автор: Отдел новостей «В»