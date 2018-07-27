Остановка по просьбе пассажиров обойдется перевозчику в 5 тысяч рублей С начала июля специалисты управления транспорта администрации Владивостока зафиксировали 10 нарушений в работе компаний-перевозчиков.

На руководителей автотранспортных предприятий наложены штрафы на сумму более 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Самые распространенные нарушения: несоблюдение установленных графиков и интервалов движения автобусов, неудовлетворительное санитарное и техническое состояние подвижного состава, нарушение правил безопасности и качества обслуживания при осуществлении перевозок – курение в салоне автобуса, а также разговоры по телефону без беспроводной гарнитуры.

Штрафы за такие нарушения составляют от 5 до 8 тысяч рублей. Например, 8 тысяч заплатит руководитель компании за то, что водитель во время движения общался по телефону без использования специальной гарнитуры. Такая же сумма полагается за курение в салоне, за нарушение графика или маршрута. 5 тысяч рублей – сумма штрафа за грязь в салоне, а также высадку и посадку пассажиров в неположенном месте.

С начала года автотранспортным предприятиям выписано 157 штрафов на сумму около 1 миллиона рублей. Более 600 тысяч рублей уже взыскано в бюджет города.

Автор: Отдел новостей «В»