Туристы пошли на балет При аншлаге прошли первые два дня третьего Дальневосточного фестиваля «Мариинский» во Владивостоке. Открылся фестиваль балетом Минкуса «Дон Кихот», а блистали в нем такие звезды основной сцены театра, как Ким Кимин, Тимур Аскеров, Екатерина Кондаурова, Надежда Батоева, Кристина Шапран. Яркий, стремительный, очень красочный балет и виртуозное исполнение вызвали у зрителей бурю восторга.

Интересно, что в первый день фестиваля едва ли не половина зала была занята зрителями из Южной Кореи. Они специально прибыли во Владивосток к 24 июля, чтобы посмотреть на своего земляка Кима Кимина, премьера Мариинки (24 июля Базиля в «Дон Кихоте» танцевал он). Как рассказывали очевидцы, корейцы считают танцовщика фактически национальным героем и потому зал взрывался аплодисментами едва ли не после каждого па Кима Кимина. А после спектакля цветы на сцену выносили охапками.

Во второй день также в зале было немало гостей Владивостока, но уже из другой страны – из КНР. Жители приграничных с Россией районов Поднебесной могут получить в нашем городе то, чего точно не найдут даже в ближайших мегаполисах родной страны, – настоящий классический русский балет. Китайцы – и это автор заметки видел своими глазами – были в полном восторге, отбивали ладони и на весьма ломаном русском изо всех сил вопили «браво»! Впрочем, русская публика не отставала – Тимур Аскеров и Надежда Батоева были великолепны.

Заметим, что на ближайшие мероприятия фестиваля фактически распроданы все билеты. Во всяком случае, на балет «Золушка» на субботу, 28 июля, вчера к 12 часам в продаже оставалось всего два свободных места, билеты на которые стоят 4,5 и 7,5 тыс. рублей.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ