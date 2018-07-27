Здание ДВФУ послужит детскому спорту Ирина Роднина поддержала ходатайство городских властей передать бывшие здания ДВФУ муниципалитету.

Об этом стало известно во время осмотра одного из зданий вуза на Океанском проспекте, 19 в ходе недавнего визита легендарной спортсменки во Владивосток, сообщили в пресс-службе мэрии.

Несколько зданий ДВФУ пустуют с 2012 года, после того, как университет переехал в новые корпуса кампуса на острове Русском. Комплекс находится в собственности Росимущества, однако осуществляющий оперативное управление вуз продолжает нести расходы на содержание зданий, охрану, налог на имущество и т.д. Тем временем строения приходят в упадок. Просторные спортивные залы в бывшем корпусе Тихоокеанского государственного экономического университета заметно обветшали, а они могли бы принести гораздо больше пользы городу, отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко во время визита на объект.

«Эти строения можно использовать более эффективно для развития спорта, в первую очередь детского. Наша детско-юношеская школа «Гармония», олимпийский резерв России, теснится в одном из старейших зданий Владивостока, с трудом приспособленном для занятий спортом. Сегодня в ней занимаются 850 детей, и мы гордимся их успехами. Ребята занимают российские и международные спортивные подиумы, и мы обязаны поддерживать развитие спорта и создавать для этого современные, комфортные условия. Вот этот объект в случае передачи нам позволит после реконструкции придать новый импульс развитию детского спорта во Владивостоке», – подчеркнул мэр города.

Решение этого вопроса очень важно на фоне острой нехватки специализированных спортивных залов в приморской столице, отметил председатель городской думы.

«Для нас очень важно использовать любую возможность в интересах развития детского спорта. Сегодня мы пригласили на этот объект Ирину Роднину. Ее авторитет в мировом спорте неоспорим, и мы рады, что она поддержала нашу инициативу, которая одобрена и руководством ДВФУ.

Надеемся, что вместе мы окончательно решим вопрос передачи имущества с федерального уровня на муниципальный. Тогда мы сможем задействовать еще один комплекс в центре города и развивать добрые спортивные традиции нашего города», – добавил Андрей Брик.

Президент общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта», заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина поддержала ходатайство администрации Владивостока о передаче комплекса в муниципалитет.

«Мы видим, что очень хорошие спортивные залы находятся не в лучшем состоянии, тогда как у города и региона есть проблема, где занять детей. Сейчас у нас в стране снова стали по-хорошему болеть спортом. Задача города и городской думы – как можно быстрее создать условия для его развития. Поэтому, естественно, решение по этому зданию, которое уже несколько лет пустует, должно быть положительным для детей. Обидно, когда простаивают такие спортивные объекты. И, если у города есть желание сделать помещения рабочими, вопрос нужно решать. Конечно, это непросто, потому что это имущество федеральное, стоит вопрос о передаче его в собственность муниципалитета и приведении в порядок. Путь нелегкий, но дорогу осилит идущий. Я считаю, что это очень правильное решение, и все мы должны в этом направлении активно поработать. Знаете, как у нас говорят: команда – это сила», – заявила Ирина Роднина.

Ирина Роднина прибыла во Владивосток на открытие IX Юношеских спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которое состоялось 24 июля во Всероссийском детском центре «Океан». В этом году в них принимают участие 250 ребят. Россию представляют школьники из Приморья, Хабаровского края и Амурской области. С ними в «Океане» будут соревноваться сверстники из Китая, Северной и Южной Кореи, Японии и других стран АТР.

Юношеские спортивные игры стран АТР организованы администрацией Приморского края совместно с Всероссийской федерацией школьного спорта при поддержке Министерства спорта РФ и Министерства иностранных дел РФ. В них принимают участие дети 2003–2005 годов рождения.

Автор: Евгений СИДОРОВ