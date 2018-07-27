Вопрос в лоб: какая польза от вашего пляжа? Арендаторам зон отдыха напомнили о налогах и комфорте горожан

В приморской столице продолжаются рейды городских властей по местам массового отдыха. Так, в минувший вторник глава Владивостока Виталий Веркеенко проинспектировал излюбленные места отдыха горожан – Токаревскую кошку, Кунгасный и Змеинку. Работой некоторых пляжей глава краевого центра остался не очень доволен, отметили в пресс-службе мэрии.

Инспекция началась с одного из, пожалуй, самых живописных мест отдыха – пляжа на Токаревской кошке. Здесь всегда отдыхает много горожан и гостей приморской столицы. Однако из-за состояния дна место непригодно для купания.

Арендатор пояснил, что прибрежная территория разбита на три условные зоны отдыха. Пройти пешком к морю могут все желающие совершенно свободно, а вот за пользование шезлонгом или зонтиком придется уже заплатить.

«Вход на территорию у нас свободный, берем деньги только за въезд машин. У нас есть парковка. Стоимость вот уже на протяжении четырех лет не меняется и составляет 150 рублей», – сообщил гендиректор ООО «Прибой» Валерий Гуня.

Стоит отметить, что территория передавалась в аренду 17 лет назад для строительства центрального городского пляжа.

«Прошло 17 лет! Это все, что вы построили?» – выразил недовольство глава города.

Организацию места массового отдыха на Токаревской кошке мэр оценил только лишь на удовлетворительно. Арендатору необходимо представить концепцию развития этой территории. Глава Владивостока также указал арендатору на очень маленькие суммы уплаченных налогов. За участок площадью 50 тысяч квадратных метров с кафе и различными зонами отдыха и множеством предоставляемых услуг за прошлый год он заплатил 20 тысяч рублей НДФЛ.

«Я всех призываю работать честно и добросовестно. Налоги и все исчисления должны уплачиваться в полном объеме и своевременно», – указал арендатору Виталий Веркеенко.

Вопросы о добросовестной уплате налогов возникли и к арендатору пляжа Кунгасного, который платит за аренду всего 1600 рублей в год.

«Хочу ознакомиться с перспективным планом и надеюсь его увидеть в ближайшее время, – подчеркнул глава Владивостока. – Хорошо, что вход и въезд у вас свободный, есть туалеты, чистые урны и более-менее благоустроена территория, но она находится пока лишь в удовлетворительном состоянии. Нарушения необходимо срочно устранять».

Арендатор доложил, что уже сейчас есть японский инвестор, который готов вложить средства в развитие территории. Здесь планируется построить гостиницу, круглогодичный водный центр и благоустроить пляжную зону.

«Мы самостоятельно провели по территории так называемую тропу здоровья. Готовы за собственные средства сделать полноценную пешеходную зону с велодорожкой на протяжении всего участка», – заверил директор компании «Девайс Про» Алексей Шлыков.

Глава города по итогам визита на Кунгасный поручил специалистам профильных управлений администрации города разобраться во всех вопросах, связанных с арендой данного участка, в том числе с размером арендной платы.

Арендатор же места отдыха в районе бухты Улисс (ул. 2-я Поселковая) успел построить гораздо больше.

«Чисто и уютно у вас. Молодцы. Но хочу обратить ваше внимание на то, что все отчисления и налоги должны уплачиваться в полном объеме. Об этом я напоминаю всем», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Арендатор, в свою очередь, поспешил пояснить, что большинство работников он нанимает только в летний период, а зимой объект практически законсервирован, так как очень мало отдыхающих.

«Хотя у нас официально купаться нельзя по заключению Роспотребнадзора, многие люди игнорируют запрет. Поэтому мы установили раздевалки и душевую кабину. Работников нанимаем только в разгар лета – на июль и август, а так справляемся своими силами», – пояснил индивидуальный предприниматель Мирза Мамедов.

Он также рассказал главе города о том, что в своем кафе они всегда бесплатно готовы накормить людей с ограниченными возможностями. Активно арендатор прибрежной территории участвует и в жизни района, оказывая возможную помощь и поддержку при проведении различных мероприятий в Первомайском районе.

«Очень хорошо, что вы ведете социально ориентированный бизнес. За это вам большое спасибо, но я не снимаю с вас ответственности за честное и добросовестное исполнение всех обязанностей», – добавил глава.

Автор: Евгений СИДОРОВ