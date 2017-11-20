Дума Владивостока начала принимать заявки на место мэра Стало известно имя первого претендента

Во Владивостоке стартовал прием заявок от кандидатов на пост градоначальника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Думы Владивостока. Документы будут приниматься комиссией по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов и по выходным и праздничным дням с 10:00 до 12:00. Последний день приема документов 4 декабря 2017 года.

Ранее агентство сообщало, что дума Владивостока на внеочередном заседании утвердила состав конкурсной комиссии, в которую вошли следующие:

врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Олег Вельгодский, а от Думы города Владивостока - депутаты Виктор Аблапов («Единая Россия»), Геннадий Куликов (КПРФ), Виктор Федоров («Единая Россия») и Владимир Исаков («Единая Россия»).

Также стало известно имя первого претендента на пост главы Владивостока, им стал Василий Васильев (ЛДПР), который взял самоотвод из конкурсной комиссии в связи с тем, что намерен участвовать в конкурсе на замещение должности главы города.

«13 декабря комиссия рассмотрит пакеты документов, которые подадут кандидаты на пост градоначальника, а 15 декабря должны состояться собеседования. После них комиссия должна выбрать не менее двух кандидатов и представить их Думе города на утверждение», - сообщает пресс-служба думы.

Напомним, 3 ноября временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев после нахождения более девяти лет у власти написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Пушкарев был задержан в июне 2016 года. Экс-мэра обвинили в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, и сейчас он находится в СИЗО. Верховный суд в среду, 15 ноября, направил его дело в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу. Игорь Пушкарев с обвинениями не согласен и намерен добиваться справедливости в суде. Совсем недавно, 17 ноября, политик отметил свое 43-летие.