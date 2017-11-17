Стало известно имя первого претендента на пост главы Вла­дивос­то­ка Накануне был утвержден состав конкурсной комиссии

Дума Владивостока на внеочередном заседании утвердила состав конкурсной комиссии по проведению на замещение должности главы Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Думу. Также были установлены даты и условия конкурса.

Так, в состав конкурсной комиссии вошли от губернатора Приморского края врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Администрации Приморского края Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Олег Вельгодский, а от Думы города Владивостока - депутаты Виктор Аблапов («Единая Россия»), Геннадий Куликов (КПРФ), Виктор Федоров («Единая Россия») и Владимир Исаков («Единая Россия»).

Также стало известно имя первого претендент на пост главы Владивостока, им стал Василий Васильев (ЛДПР), который взял самоотвод из конкурсной комиссии в связи с тем, что намерен участвовать в конкурсе на замещение должности главы города.