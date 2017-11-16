Верховный суд определил Тверской суд Москвы местом расс­мот­ре­ния дела Пуш­ка­рё­вых-Луш­ни­ко­ва Третье по счёту заседание только что завершилось в Москве

Сегодня, 15 ноября Верховный суд РФ с третьей попытки определил территориальную подсудность по уголовному делу Пушкарёвых-Лушникова. Им стал Тверской суд Москвы, вместо предполагаемого Ленинского суда Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Несмотря на то, что во время предыдущих заседаний стороны высказали свою позицию, в этот раз защиты вновь прошлась по всем пунктам обвинения и попыталась донести до суда все нестыковки в позиции обвинения. В итоге заседание длилось более трёх часов.

Адвокаты Игоря Пушкарёва, говоря о возможном давлении экс-мэра на суд, обратили внимание, что Генеральная прокуратура своими доводами дискредитирует всю судебную систему Приморья. При этом как таковых оснований для этого нет, ведь параллельно уголовному процессу по делу Пушкарёвых-Лушникова идут арбитражные споры, где суды встают на сторону надзорных органов. Более того в период с 2008 по 2017 годы только прокуратура вынесла Администрации Владивостока более 28 тысяч предписаний.

В подтверждении отсутствия так называемых «связей» в правоохранительной системе защита Игоря Пушкарёва представила ряд справок об отсутствии трудоустройства некоторых бывших «силовиков», которые якобы имеют связи в силовых структурах и аффилированы с бывшим мэром.

Отметим, что в ходе заседания также был рассмотрен вопрос о продлении ареста Игорю и Андрею Пушкарёвым, а также Андрею Лушникову. На этот раз адвокаты избрали новую тактику защиты и пригласили на заседание представителей СМИ, капитана катера «Афина» и даже пилота вертолёта. Всё это было связано с тем, что сторона обвинения в своих ходатайствах о продлении ареста часто говорила о возможности участников процесса влиять на региональные процессы, уплыть на катере или улететь на вертолёте.

Кроме того, адвокат Константин Третьяков отметил, что Игорь Пушкарёв незаконно находится под стражей свыше 13 месяцев, так как продление ареста было только на период ознакомление с материалами дела, которое завершилось в начале октября.

Аналогичные доводы приводили адвокаты Андрея Лушникова и Андрея Пушкарёва. Интересным моментом стало то, что даже пострадавшая сторона, которой следствие признало МУП «Дороги Владивостока», отметила отсутствие необходимости содержания под стражей всех участников процесса ввиду отсутствия ущерба от их действий.

Вопреки доводам защиты участников процесса об отсутствии оснований изменять территориальную подсудность, Верховный суд РФ всё-таки удовлетворил ходатайства прокуратуры как о продлении ареста, так и об изменении территориальной подсудности на Тверской суд Москвы.

Комментируя итоги заседания адвокат Константин Третьяков отметил, что решение суда выбивается из правового поля, в связи с чем законность дальнейшего процесса под вопросом.

«Каких-либо законных оснований для принятия подобных решений нет. Оба решения будут обжалованы в ближайшее время, об остальном можно будет говорить после получения документов на руки», - отметил Третьяков.

По итогам суда высказался и Игорь Пушкарёв в своих социальных сетях.