Игорь Пушкарев: Второй год подряд этот день я встречаю не дома, а в «Матросской тишине» Экс-глава Владивостока отмечает свое 43-летие

Сегодня, 17 ноября, экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев отмечает день рождения, сообщает РИА VladNews. Политику исполнилось 43 года.

Отметим, что уже второй год подряд Игорь Пушкарев отмечает день рождения в «Матросской тишине».

- День рожденья - это особенный день в жизни каждого человека. День, когда с тобой рядом родные и близкие. День, который заставляет задуматься, а всё ли получилось, удалось, сбылось, о чём ранее мечтал и планировал сделать. К сожалению, второй год подряд этот день я встречаю не дома, а в «Матросской тишине». Не могу услышать слова детей и супруги, которые всегда первыми поздравляли меня, не могу поздравить и поблагодарить родителей, которые воспитали меня таким, какой я есть. Всего этого меня лишили полтора года назад, только потому, что кто-то этого захотел и плевать он хотел на закон. Всё-таки этот день по-прежнему особенный для меня, ведь оглядываясь назад, я понимаю, что всё делал правильно и ни мне, ни моим родным и близким нечего стыдится. Мы всё делали правильно! Мы дойдём до конца и докажем свою невиновность!

Напомним, 1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был арестован и доставлен в Москву в рамках уголовного дела по нарушению закона при закупках строительных материалов. Позднее он был обвинён в получении взятки от родного брата Андрея Пушкарёва, ранее возглавлявшего холдинг «Востокцемент». Игорь Пушкарёв не признаёт свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора.

3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока, хотя они истекали только в октябре 2018 года.

#свободупушкареву