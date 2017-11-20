Стали известны подробности массового ДТП во Владивостоке Один человек был госпитализирован

Сегодня, 20 ноября, во Владивостоке произошло ДТП по улице Шефнера, 18, в результате которого один человек получил тяжелые травмы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд ДПС.

Установлено, что водитель автомашины Honda Airwave, объезжая ДТП, на подъеме не справился с рулевым управлением и столкнулся с Toyota Vitz. После этого Honda покатилась вниз по дороге. Airwave врезался в автомашины SsangYong, Suzuki SX4, Subaru Forester, столкнувшиеся ранее.

В результате ДТП пострадала водитель SsangYong. Женщина в момент ДТП стояла рядом со своим автомобилем, в результате чего ее зажало между двумя транспортными средствами. Пострадавшая была госпитализирована.

В отношении водителя Honda Airwave возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего». В настоящее время проводится административное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

До устранения последствий ДТП движение по улице Шефнера ограничено.

Фото: 25.мвд.рф