Во Владивостоке перекрыта одна из трасс
Причиной стало утреннее массовое ДТП из пяти автомобилей
Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, спуск в районе улицы Шефнера закрыт для движения транспортных средств. На месте дежурит экипаж ДПС.
"Пока ДТП не оформят, проезд открыт не будет", - сообщил собеседник агентства.
Напомним, сегодня утром там произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Все детали ДТП уточняются.
Фото: УМВД ПК