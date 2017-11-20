Во Владивостоке перекрыта одна из трасс Причиной стало утреннее массовое ДТП из пяти автомобилей

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, спуск в районе улицы Шефнера закрыт для движения транспортных средств. На месте дежурит экипаж ДПС.

"Пока ДТП не оформят, проезд открыт не будет", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, сегодня утром там произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи. Все детали ДТП уточняются.

Фото: УМВД ПК