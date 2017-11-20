Массовая авария произошла во Владивостоке На месте ДТП работают сотрудники скорой помощи

Во Владивостоке произошла авария с участием пять автомобилей, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе спуска по улице Шефнера. Там столкнулись пять автомобилей, один из которых – микроавтобус. По словам очевидцев, сейчас на месте аварии сотрудники скорой оказывают первую помощь пострадавшим. О точном количестве пока не сообщается.

В результате аварии на данном участке трассы движение временно затруднено. Все детали ДТП еще предстоит выяснить.

Фото: Facebook

Видео: dps.control