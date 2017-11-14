Моряки, «заст­ряв­шие» в ОАЭ, вернулись в Приморье Еще один член экипажа прибудет позже

Двое моряков танкера «Каролина винд», арестованного в ОАЭ, вернулись домой, сообщает РИА VladNews. Все члены экипажа танкера, который в течение долгого времени вынужденно находился в порту ОАЭ, в скором времени должны вернуться в Приморье.

Как стало известно, компания-судовладелец заключила договоры с моряками, которые сменят предыдущий экипаж, они уже отправились в ОАЭ. Еще три члена команды, прибывшие на танкер в сентябре этого года, продолжат работу на судне.

"Из трех человек, которые должны были вылететь 9 ноября, уже прибыли двое: третий механик и боцман. Старший механик, говорят моряки, где-то по пути решил задержаться, и должен прибыть 15 ноября. Сейчас они отдыхают, но уже поблагодарили нас за помощь в репатриации", - сказал глава дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

При этом «Каролина Винд» – не единственное судно ООО «Находка-Портбункер», заблокированное в порту Шарджа. С июня этого года в ОАЭ находится также танкер «Кристал Ист». На данное судно «Газпромбанком» наложен арест. В настоящий момент жизнеобеспечение танкера поддерживают семь членов экипажа, которые также должны быть возвращены на родину.

Напомним, по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко Администрация региона подключилась к решению проблемы с возвращением на родину моряков, заблокированных в порту ОАЭ.

Президент Дальневосточной Ассоциации морских капитанов Петр Осичанский сообщил корреспонденту РИА VladNews, что моряки находились в полной безопасности.