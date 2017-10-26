Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья

Врио губернатора поручил все сделать все возможное для возвращения моряков на Родину

Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В Приморье одна из жен члена экипажа, задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах, обратилась к врио губернатора Андрею Тарасенко за помощью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. Как ранее сообщало агентство, арестованный по иску «Газпромбанка» танкер «Каролина Винд» стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов с июля текущего года. Сейчас на танкере находится шесть человек – моряки, лишенные права покинуть судно, оказались заложниками сложившейся ситуации. Кроме того, вместе с ним также арестовано судно «Кристал Ист».

Андрей Тарасенко уже дал поручение департаменту международного сотрудничества Приморья помочь компании-судовладельцу вернуть моряков домой.. Кроме того, врио губернатора связался с Генеральным Консулом Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Гочей Буачидзе. В результате телефонного разговора диппредставительством принят ряд мер по оказанию помощи экипажу.

Пресс-секретарь врио Губернатора Приморья Олеся Ясевич рассказала, что в настоящее время на судне есть всё необходимое.

"По последним данным, которые мы подтвердили в разговоре с членами экипажа, на танкер завезены продукты питания и вода, частично погашена задолженность по зарплате. По данным генконсульства, заработная плата сотрудникам выплачена за сентябрь", - рассказывает пресс-секретарь.

Как стало известно, трудности со сменой экипажа объясняются тем, что судно арестовано.

"Сменить экипаж может только агент судовладельца в Шардже, но среди местных компаний пока не находится желающих выступить таким партнером, поскольку судно арестовано. Для того чтобы решить эту проблему, Администрацией Приморья проводятся переговоры с банком, наложившим взыскание", - сообщают в Генконсульстве.

Президент Дальневосточной Ассоциации морских капитанов Петр Осичанский сообщил корреспонденту РИА VladNews, что моряки находятся в полной безопасности, а проблемы с топливом и запасом необходимых продуктов питания будут решаться сразу же, если вдруг ресурсы закончатся.