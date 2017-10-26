Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья 15:04, 26 октября Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время 14:40, 26 октября Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время (Эксклюзив)
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье 14:27, 26 октября КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье
Новостная лента
Октябрь, 26 четверг
15:15
Информационному агентству VladNews - 20 лет!
15:15
Защита Игоря Пушкарева обжалует решение суда Эксклюзив
15:04
Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья
14:52
ВБЩЗ: жизнь продолжается Видео
14:40
Источник: Приморский мэр может покинуть пост в ближайшее время Эксклюзив
14:27
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье
14:20
УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье Фото
14:14
За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
14:01
Школьники Владивостока сразятся в «Поэтическом ринге»
13:50
Дети из Приморья рассказали о любви к своему краю Фото
13:37
Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье
13:25
В Приморье на пожаре спасли мужчину
13:13
Приморцы заплатят более 14 миллионов рублей за автомобильные штрафы
13:02
В Приморье снизилась смертность населения
12:50
В Приморье двое мужчин травмировали психику несовершеннолетней
12:39
Еще одну плиту аварийного моста в Приморье повело Эксклюзив
12:39
Документы по делу Пушкарёва по-прежнему не дошли до Верховного суда Эксклюзив
12:39
«Луч-Энергия» одержал победу в схватке с «Енисеем»
12:27
Дожди и похолодание накроют Приморье в ближайшие выходные
12:14
Рекордное количество участников собрал очередной мастер-класс от Сбербанка и Google во Владивостоке
12:14
Аварийный мост в Приморье полностью закрыт для движения любых ТС Эксклюзив
12:02
Житель Республики Башкортостан сбывал наркотики на территории Приморья
11:50
В Приморье ведутся работы по отсыпке проезда возле провалившегося моста Фото
11:39
Всероссийский фестиваль науки откроется во Владивостоке завтра Фото
11:28
Более 150 владивостокцев стали участниками акции «Мы за активное долголетие!»
11:17
Ио главы владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам
11:05
Отопительный сезон во Владивостоке начался в штатном режиме
10:53
«Бои без правил» устроила компания молодых людей в центре Владивостока Видео
10:40
Во Владивостоке частично ограничат движение автотранспорта Адреса
10:29
Полицейские прикрыли нелегальные парковки во Владивостоке
10:16
Стали известны подробности жестокого убийства в Большом Камне Эксклюзив
10:03
Сразу две выставки представят в ЦСИ «Артэтаж» во Владивостоке
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4223 (162) от 26 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Андрей Тарасенко лично контролирует ситуацию с задержанными в ОАЭ моряками из Приморья

Врио губернатора поручил все сделать все возможное для возвращения моряков на Родину
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 октября , РИА Vladnews.

В Приморье одна из жен члена экипажа, задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах, обратилась к врио губернатора Андрею Тарасенко за помощью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. Как ранее сообщало агентство, арестованный по иску «Газпромбанка» танкер «Каролина Винд» стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов с июля текущего года. Сейчас на танкере находится шесть человек – моряки, лишенные права покинуть судно, оказались заложниками сложившейся ситуации. Кроме того, вместе с ним также арестовано судно «Кристал Ист».

Андрей Тарасенко уже дал поручение департаменту международного сотрудничества Приморья помочь компании-судовладельцу вернуть моряков домой.. Кроме того, врио губернатора связался с Генеральным Консулом Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Гочей Буачидзе. В результате телефонного разговора диппредставительством принят ряд мер по оказанию помощи экипажу.

Пресс-секретарь врио Губернатора Приморья Олеся Ясевич рассказала, что в настоящее время на судне есть всё необходимое. 

"По последним данным, которые мы подтвердили в разговоре с членами экипажа, на танкер завезены продукты питания и вода, частично погашена задолженность по зарплате. По данным генконсульства, заработная плата сотрудникам выплачена за сентябрь", - рассказывает пресс-секретарь.

Как стало известно, трудности со сменой экипажа объясняются тем, что судно арестовано. 

"Сменить экипаж может только агент судовладельца в Шардже, но среди местных компаний пока не находится желающих выступить таким партнером, поскольку судно арестовано. Для того чтобы решить эту проблему, Администрацией Приморья проводятся переговоры с банком, наложившим взыскание", - сообщают в Генконсульстве.

Президент Дальневосточной Ассоциации морских капитанов Петр Осичанский сообщил корреспонденту РИА VladNews, что моряки находятся в полной безопасности, а проблемы с топливом и запасом необходимых продуктов питания будут решаться сразу же, если вдруг ресурсы закончатся.

Похожие новости
КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье
14:27, 26 октября 2017 КАМАЗ улетел в кювет на трассе в Приморье

По данному факту проводится проверка

УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье
14:20, 26 октября 2017 УМВД проверяет сообщение об обрушении пролетов моста в Приморье

На месте дежурят сотрудники ДПС

За сутки в Приморье потушили 12 пожаров
14:14, 26 октября 2017 За сутки в Приморье потушили 12 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье
13:37, 26 октября 2017 Несовершеннолетний внук угнал у деда автомобиль в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

В Приморье на пожаре спасли мужчину
13:25, 26 октября 2017 В Приморье на пожаре спасли мужчину

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

В Приморье двое мужчин травмировали психику несовершеннолетней
12:50, 26 октября 2017 В Приморье двое мужчин травмировали психику несовершеннолетней

Злоумышленники задержаны

Еще одну плиту аварийного моста в Приморье повело
12:39, 26 октября 2017 Еще одну плиту аварийного моста в Приморье повело

Водителей разворачивают в обратную сторону