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Происшествия

Моряки из Приморья, задержанные в ОАЭ, готовятся подать сигнал SOS

Через несколько дней судно может оказаться обесточенным
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Арестованное по иску "Газпромбанка" судно "Кристал Ист" под флагом РФ, которое стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с семью российскими моряками на борту, в четверг подаст сигнал SOS, чтобы привлечь внимание портовых властей к проблеме его жизнеобеспечения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. На судне заканчивается топливо.

"Через пять дней на судне закончится топливо, бункер, и тогда оно окажется обесточенным, а все продукты, что на нем есть, испортятся. Мы направили официальные письма правлению банка и консулу о том, что планируем дать сигнал SOS в порту. Это позволит привлечь внимание портовых властей к проблеме жизнеобеспечения судна", - рассказал представитель компании- судовладельца "Находка Портбункер" Вячеслав Цой.

В письме на имя консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Гочи Буачидзе и председателя правления "Газпромбанка" Андрея Акимова говорится, что при отсутствии запасов собственного бункера судно будет обесточено, отключатся системы кондиционирования и морозильные камеры, это может привести к ситуации, когда люди физически не смогут находиться на судне. У "Находка Портбункер" и конкурсного управляющего отсутствует возможность несения расходов по обеспечению судна продуктами питания, водой, связью, собственным бункерным топливом и маслом, отметил собеседник.

Похожая ситуация сложилась на еще одном судне компании, нефтеналивном танкере "Каролина Винд", на ней также находятся 7 моряков, но их документы находятся на борту судна, и планируется, что люди в ближайшее время покинут судно. На нем запасов топлива хватит на 6 дней, оно также подаст сигнал бедствия.

Напомним, с 27 июля судно "Кристал Ист" стоит в порту, на борту находятся семь моряков из Приморского края, которые обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуть документы и организовать репатриацию.

К ситуации подключились дипломаты - по словам консула РФ в Дубае (ОАЭ) Антона Шарагова, консульство плотно занимается этой проблемой уже два месяца. Шарагов сообщил, что консульство находится в контакте с транспортной службой эмирата, в котором стоит арестованное судно, с Министерством иностранных дел ОАЭ, портовыми властями. Он пояснил, что российские моряки смогут беспрепятственно покинуть арабскую страну после смены экипажа, которая задерживается из-за того, что местные агенты отказываются работать с судном.

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