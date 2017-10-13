Приморских моряков держат в Объединенных Арабских Эмиратах

Судно арестовали 27 июля

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Семеро моряков из Приморья на судне "Кристал Ист" под флагом РФ, арестованном в порту Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) из-за долгов судовладельца перед Газпромбанком на сумму около 15 млн долларов, обратились профсоюз с просьбой помочь вернуть паспорта и добраться до дома, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на пресс-службу Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков.

"Судно было арестовано по исковому заявлению Газпромбанка, которому судовладелец, компания "Находка Портбункер", задолжал около 15 млн долларов, по этому иску было арестовано имущество компании, в том числе и судно "Кристал Ист". Оно стоит в порту с июля, на борту находятся 7 моряков из Приморья, которые просят помощи в возвращении документов и репатриации на родину", - сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков Николай Суханов.

Личные документы, в том числе и паспорта моряков, забрали, когда судно было арестовано. Согласно заявлению моряков, судно арестовали 27 июля, а паспорта находятся в полиции Объединенных Арабских Эмиратов. В заявлении говорится, что из-за ареста были перебои с доставкой на борт продуктов, воды и топлива, в сентябре судно несколько дней было обесточено.

Николай Суханов отметил, что поставки продуктов и топлива сейчас удалось наладить, также морякам погасили почти весь долг по зарплате. Единственное, чего сейчас хотят члены экипажа и их родственники, это вернуться домой. По словам собеседника агентства, профсоюз направил в консульство РФ в Дубае письмо с просьбой вмешаться в ситуацию, помочь людям вернуть документы и отправиться в Россию.