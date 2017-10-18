Петр Осичанский: Ситуация с приморскими моряками в ОАЭ - не трагедия

С проблемою задержания судна борются с сентября

Владивосток, среда, 18 октября , РИА Vladnews.

Президент Дальневосточной Ассоциации морских капитанов Петр Осичанский сообщил корреспонденту РИА VladNews, что моряки находятся в полной безопасности, а проблемы с топливом и запасом необходимых продуктов питания решатся сразу же, как только ресурсы закончатся.

«Мы этим судном занимаемся с начала сентября. Я точно знаю, все необходимые ресурсы им поставляются. Кроме того, судовладелец их не бросил, пытается решить их проблему и подключить к работе консулов. Поэтому, если что-то у них сегодня закончилось, завтра им всё это подвезут. До сих пор никаких проблем не было, за исключением того, что моряки очень хотят домой. Проблема решается, это не трагедия. Моряки на связи, связь с ними есть», - сообщил Петр Осичанский.

Как ранее сообщало РИА VladNews, арестованное по иску «Газпромбанка» судно «Кристал Ист», которое стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов с июля текущего года, в четверг, 19 октября, подаст сигнал SOS. На судне заканчивается топливо.

Стоит отметить, что на борту судна находятся семь моряков из Приморского края.