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Треснувший мост в Смоляниново должны были ремонтировать в 2019 году

Андрей Тарасенко накануне осмотрел аварийный мост
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 31 октября , РИА Vladnews.

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел аварийный мост через реку Лобога в Шкотовском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что на прошлой неделе были выявлены трещины в балках пролетных строений движение, в результате чего движение по мосту на участке дороги Смоляниново-Романовка перекрыто, организован объезд автотранспорта.

Как стало известно, мост планировали ремонтировать лишь в 2019 году по программе «139 мостов». Однако врио губернатора Приморья поручил восстановить мост как можно быстрее.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Шворы, дорожникам предстоит определить, какой вид работ необходим – ремонт или строительство нового сооружения, после чего оперативно будет начата подготовка необходимой проектной документации.

Напомним, происшествие случилось еще 25 октября. Мост через реку Лобога частично провис. В результате одна полоса движения была полностью перекрыта. Сообщалось, что по мосту разрешают двигаться только легковым автомобилям, для большегрузов проезд полностью закрытс возможностью объезда через Партизанск. Теперь же стало известно о полной приостановке движения через мост. Немногим позже еще одна плита конструкции "съехала". Мост начал буквально разваливаться на глаза. В УМВД поступило сообщениео полном обрушении пролетов мостового сооружения, однако в администрации Приморья информацию опровергли.

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