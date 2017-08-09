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Дело Пушкарёва

Сторонники Игоря Пушкарёва продолжают акцию «Было-Стало»

На этот раз инициативная группа отметила тему городских скверов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 09 августа , РИА Vladnews.

Активные жители Владивостока, поддерживающие арестованного главу Владивостока Игоря Пушкарёва, продолжили акцию «Было-Стало», сообщает РИА VladNews.

Напомним, её суть заключается в публикации изображений по поводу достижений администрации Игоря Пушкарёва в период с 2008 по 2017 годы.

На этой неделе на странице в поддержку Игоря Пушкарёва публикация была посвящена теме скверов. В материале отмечалось, что за долгие годы инфраструктура городских скверов и зон отдыха износилась. Пешеходные зоны, парапеты и малые архитектурные формы требовали ремонта.

Впервые за долгие годы усилиями команды Игоря Пушкарёва создано

и реконструировано более 20 скверов и набережных. Такая работа началась

в преддверии саммита АТЭС и была продолжена после международного события. Среди объектов – скверы в центре города и в отдаленных районах Владивостока: Адмиральский, Городов-побратимов, Почетных граждан, Муравьева-Амурского, Театральный, Центральный, Чехова, Рыбацкой славы, Катюши, Щетининой, Веры и надежды, сквер в районе ул. Борисенко, Сквер ТОФ и другие.

В 2015 году в ходе подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне выполнены работы по реконструкции парка Победы в районе Дома молодежи. Здесь уложена долговечная гранитная брусчатка, создана парадная аллея, реконструированы клумбы и зеленая зона, высажены новые деревья, смонтирована сцена для проведения концертов и массовых мероприятий. Все работы проведены за счет городского бюджета.

Стоит отметить, что на прошлой неделе сам градоначальник в своих социальных сетях прокомментировал открытие сквера «Юбилейного».

«Друзья, сегодня во Владивостоке в связи с 80-летием Первореченского района силами жителей открылся сквер «Юбилейный». Этот сквер создан на территории храма Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы и, я уверен, станет местом, где каждый житель города сможет отдохнуть, остаться наедине с самим собой и собраться с мыслями.

Это действительно ещё одна маленькая победа в направлении по благоустройству Владивостока. За многие годы инфраструктура городских скверов и зон отдыха износилась. Пешеходные зоны, парапеты и малые архитектурные формы требовали ремонта», - отметил Игорь Пушкарёв.

Как ранее сообщало агентство, защита Игоря Пушкарева подала кассационную жалобу в Президиум Московского городского суда.

"По мнению защиты, решения судов первой и апелляционной инстанций вынесены с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Игорь Пушкарев, в нарушение требований ч.4 ст.109 УПК РФ, в настоящее время содержится под стражей незаконно и подлежит немедленному освобождению", - говорится в жалобе.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

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