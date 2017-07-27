В Яковлевском районе восстановлено автотранспортное сообщение

Проводятся работы на дороге Загорное-Краснояровка по грейдерованию и подсыпке дорожного полотна

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

На участке автодороги местного значения №436 Загорное-Краснояровка от 3 до 5 км, произошел спад воды, сообщает РИА VladNewws со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Автотранспортное сообщение с селом Краснояровка восстановлено всеми видами автомобилей.

Продолжается спад уровня воды в реке Уссури, уровень воды составляет 570см (-30 см за 7 час).

Проводятся работы на дороге Загорное-Краснояровка по грейдерованию и подсыпке дорожного полотна, очистка кюветов. Проведение работ обеспечивают сотрудники ГИБДД МО МВД РФ "Арсеньевский".

Силы и средства: 22 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю один человек и одна единица техники.

Напомним, 20 июля, МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта зародился активный циклон. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проезд возле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут.

Кроме того, популярная в Приморье база отдыха ушла под воду. Руководство б.о. винит в случившемся китайцев, открывших шлюзы.

В Сибирцево затопило проезд к одному из районов села. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево,никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.

С 10 утра пятницы, 21 июля, на территории Уссурийского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. За 20 и 21 июля здесь выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.

Также из-за сильных дождей режим ЧС объявлен и в Яковлевском районе Приморья, где в зону затопления попали три населённых пункта – Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка. В этих сёлах пострадало около 30 подворий. В понедельник в этих населённых пунктах начались работы оценочные комиссии для определения нанесённого ущерба.

Кроме этого, стихия нанесла ущерб и ряду краевых дорог, на которых сейчас бригады рабочих ведут ремонтные работы.

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