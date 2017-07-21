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Частные подворья затопило в Уссурийске

В Уссурийском ГО объявлен режим ЧС в связи с угрозой затопления дорог
Фото: Марк Чернослив Фото: Марк Чернослив
Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

В Уссурийске в результате прошедшего циклона затопило частные подворья, сообщает РИА VladNews.

Дворы частного сектора в районе улицы Воровского оказались затоплены в результате прошедшего сегодня ночью ливня. Кроме того, уссурийцы сообщают, что подобная ситуация сложилась и в районе домов по улице Раковской.

Напомним, вчера, 20 июля, МЧСобъявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. Сегодня, 20 июля, к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой.

П прошедший 20 июля вечером мощный ливеньосложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проездвозле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь сегодня, 21 июля, стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, автомобили тонут. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево,никто не пострадал. парковка аэропорта Владивосток и вовсеушла под воду.

Также агентство сообщало, что из-за погодных условийотменен авиарейс Преображение - Владивосток.

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