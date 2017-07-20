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МЧС Приморья прогнозирует повторение «Лайонрока»

Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС приведены в повышенную готовность
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

По данным Приморского УГМС в связи с активизацией фронтальных разделов, интенсивной грозовой деятельностью на территорией Приморского края, в период с вечера 20 июля до первой половины дня 21 июля в городе Владивостоке и в крае (Арсеньевский, Артемовский, Владивостокский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Спасский, Уссурийский городские округа, ЗАТО г. Фокино и ГО Большой Камень, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский и Яковлевский муниципальные районы) ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-50 мм за 12 часов и менее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. При грозе шквалистое усиление ветра до 24 м/с.

На реках края ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды на 30-120 см, на отдельных участках рек южных и западных районов с возможным выходом воды из берегов, подтоплением пониженных участков местности.

В связи с этим, по прогнозу специалистов мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краювозможно увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного полотна, подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций, подъем уровня воды на малых реках края, с подтоплением подворий, сельхозугодий и хозяйственных построек расположенных в низменных участках, аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных работ, нарушения в работе системы ЖКХ, нарушение электроснабжения в связи с падением деревьев на линии электропередач, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций при сильном ветре 15-24 м/с.

Силы и средства Приморской территориальной подсистемы РСЧС приведены в повышенную готовность и готовы действовать по предназначению.

Главы муниципальных образований, администрации края и муниципальных образований, УВД оповещены о возможном возникновении происшествий, связанных с опасным погодным явлением. Силы и средства Главного управления МЧС России по Приморскому краю также готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Также налажено взаимодействие с привлекаемыми силами и средствами для ликвидации последствий происшествий.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и опасных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов. Туристам также необходимо временно воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками.

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