К вечеру в крае ожидаются сильные дожди с грозами

Примгидромет предупреждает о неблагоприятных погодных условиях

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В связи с активизацией фронтальных разделов, интенсивной грозовой деятельностью над территорией Приморского края, в период с вечера 20 июля – ночь и первая половина дня 21 июля в крае и Владивостоке ожидаются ливневые дожди с грозами (15-40 мм), местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. При грозе шквалистое усиление ветра до 24 м/с.

На реках края ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъёмом уровня воды на 30-120 см, на отдельных участках рек южных и западных районов с возможным выходом воды из берегов, подтоплением пониженных участков местности.

Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см. Напомним, ранее агентство сообщало, что хорошая погода в Приморье сменится опасными погодными явлениями. 20 июля к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой. Создадутся условия для опасных явлений.

Прошедший вчера вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.