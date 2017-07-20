Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах 15:12, 20 июля Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах
​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом 15:01, 20 июля ​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке 14:31, 20 июля Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
Новостная лента
Июль, 20 четверг
15:35
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
15:35
Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала Эксклюзив
15:35
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
15:24
«Адмирал» проведет матч со сборной Кореи
15:12
Приморцы раскрыли тайну происхождения ДТП на дорогах
15:01
​Сокамерника Игоря Пушкарева больше месяца незаконно держали под арестом
14:52
Бывший сотрудник таможни осужден на пять лет
14:42
Самочувствие приморцев напрямую зависит от погоды
14:31
Суд определил меру пресечения подозреваемому в убийстве охранника во Владивостоке
14:20
На Дальнем Востоке горят леса
14:11
Рейс Терней-Владивосток отменен
14:09
К вечеру в крае ожидаются сильные дожди с грозами
13:58
Приморские водители «доэкономились» на продуктах и бензине
13:46
Во Владивостоке отремонтируют спуск на Капитана Шефнера Фото
13:35
Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см
13:24
Вода на Шаморе насторожила экспертов
13:13
​Приморец чуть было не лишился автомобиля из-за долгов его прежнего владельца
13:02
С поезда Москва-Владивосток сняли наркокурьера-оптовика
12:55
МЧС Приморья: Последствия в результате непогоды были оперативно устранены
12:43
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:32
Эротический дорожный знак перевозбудил приморцев Фото
12:22
Мошенник-рецидивист из Приморья продавал россиянам несуществующие автозапчасти
12:00
Приморцы отправились в велопутешествие с Иисусом Фото
11:50
Один авиарейс прибывает в Приморье с опозданием
11:39
Во Владивостоке за сутки произошло более 60 аварий Эксклюзив
11:28
Неизвестный избил и ограбил жителя Владивостока
11:17
Ремонт школ и детских садов к новому учебному году продолжается во Владивостоке
11:06
Фестиваль «Мариинский» собирает звезд во Владивостоке Видео
10:55
Житель Владивостока добегался через дорогу Эксклюзив
10:44
Автоледи сбила пенсионерку на «зебре» во Владивостоке Эксклюзив
10:33
Константин Межонов и прокурор города Виктор Малюков провели совместный прием граждан по личным вопросам
10:11
Прошедший циклон осложнил жизнь автолюбителям Владивостока Видео
10:01
Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4167 (106) от 20 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Художники показали лицо современного поколения
На пятизвездочный недострой не нашлось желающих
Ну здравствуй, напарник
Продавцов и покупателей учили распознавать фальшивки
Таксист – смертельно опасная профессия
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

К вечеру в крае ожидаются сильные дожди с грозами

Примгидромет предупреждает о неблагоприятных погодных условиях
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

В связи с активизацией фронтальных разделов, интенсивной грозовой деятельностью над территорией Приморского края, в период с вечера 20 июля – ночь и первая половина дня 21 июля в крае и Владивостоке ожидаются ливневые дожди с грозами (15-40 мм), местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. При грозе шквалистое усиление ветра до 24 м/с.

На реках края ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъёмом уровня воды на 30-120 см, на отдельных участках рек южных и западных районов с возможным выходом воды из берегов, подтоплением пониженных участков местности.

Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см. Напомним, ранее агентство сообщало, что хорошая погода в Приморье сменится опасными погодными явлениями. 20 июля к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой. Создадутся условия для опасных явлений.

Прошедший вчера вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Вода на Шаморе насторожила экспертов
13:24, 20 июля 2017 Вода на Шаморе насторожила экспертов

Также не очень хороший результат дала проба из озера Солдатское

МЧС Приморья: Последствия в результате непогоды были оперативно устранены
12:55, 20 июля 2017 МЧС Приморья: Последствия в результате непогоды были оперативно устранены

Сильный грозовой дождь накрыл регион в минувшие сутки

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
12:43, 20 июля 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидается сильный ветер

Приморцы отправились в велопутешествие с Иисусом
12:00, 20 июля 2017 Приморцы отправились в велопутешествие с Иисусом

Мадагаскарский таракан отправился в Хабаровск из Уссурийска

Один авиарейс прибывает в Приморье с опозданием
11:50, 20 июля 2017 Один авиарейс прибывает в Приморье с опозданием

Изменения в расписании

Во Владивостоке за сутки произошло более 60 аварий
11:39, 20 июля 2017 Во Владивостоке за сутки произошло более 60 аварий

Жителям города выдано на руки более 280 копий протоколов от ДПС

Ремонт школ и детских садов к новому учебному году продолжается во Владивостоке
11:17, 20 июля 2017 Ремонт школ и детских садов к новому учебному году продолжается во Владивостоке

Ремонт дошкольных и общеобразовательных учреждений во Владивостоке проходит ежегодно