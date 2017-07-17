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Общество

Опасные явления ожидаются в Приморье

В крае прогнозируют тропические ливни и град
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

После длительного периода хорошей погоды в Приморье начинается период крайне неустойчивой погоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогоду

С 18 июля по 21 июля в Приморье пройдут ливни и грозы, местами град, при грозах местами шквалистое усиление ветра. Местами пройдут тропические ливни. что считается опасным явлением. 

Днем 18 июля к южным районам Приморского края приблизится полярный фронт. На юге края возможны сильные дожди и грозы. 

18 июля холодный воздух из Охотского моря встретится с теплым и влажным воздухом с юга. Это приведет к образованию кучевых облаков южнее Владивостока. Если полярный фронт приблизится к Приморью на достаточно близкое расстояние, то 18 июля в южных районах края местами пройдут тропические ливни.

Уже вечером 18 июля к западным районам Приморского края подойдет фронтальный раздел от циклона, проходящего по Хабаровскому краю. Ночью в крае пройдут кратковременные дожди и грозы. На севере края местами ливни, грозы и град, при грозах порывистый ветер. Местами возможны ливни и шквалы. На побережье местами туман. Температура +15 °С +22 °С. 

Днем 19 июля в крае сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. На побережье местами туман. Температура +20 °С +30 °С. Днем 20 июля в крае снова потеплеет. В континентальной части края установится жаркая погода, на побережье будет прохладней. Пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы.

20 июля к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой. Создадутся условия для опасных явлений.

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