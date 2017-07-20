Уровень воды в реках Приморья колеблется до 20 см

Гидрологическая обстановка в крае

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

На реках края наблюдается колебание уровня воды до 20 см, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Реки в берегах.

Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Уровни воды на большинстве рек края ниже отметок выхода воды на пойму на 1,0-2,5м, на отдельных участках рек центральных и юго-западных районов на 0,8-0,9м.

Напомним, ранее агентство сообщало, что хорошая погода в Приморье сменится опасными погодными явлениями. 20 июля к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой. Создадутся условия для опасных явлений.

Прошедший вчера вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.