В Уссурийском ГО объявлен режим ЧС в связи с угрозой затопления дорог

За ночь на территории округа выпала месячная норма осадков

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 21 июля, на территории Уссурийского ГО был введен режим функционирования чрезвычайная ситуация, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Уссурийска.

В результате сильных дождей вода в городе вошла в частные подворья и в подъезды, для пострадавших будут организованы временные пункты размещения. Также начнет свою работу комиссия по оценке ущерба.

В настоящее время все службы городского округа работают в усиленном режиме. На Новоникольском проезде, 10 работает спецтехника по откачке воды.

На дамбах Уссурийского городского округа выставлены посты, ведется мониторинг уровня воды. 20 июля в результате паводка, вызванного затяжными дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Специалистами управления по делам ГО и ЧС было принято решение приостановить дорожное сообщение с населенными пунктами Кроуновка и Яконовка.

С 20 июля организовано дежурство плавсредства для перевозки людей. Сформирован запас продуктов питания и медикаментов, также предусмотрены все средства для пожаротушения – бочка с водой, мотопомпа – на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Работы по восстановлению переправы в селе Кроуновка начнутся сразу после того, как спадет вода в реке.

За минувшую ночь на территории Уссурийского городского округа выпало 88 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров. Всего за 20 и 21 июля выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.

В настоящее время продолжается подъем уровня воды дождевого паводка на реках Борисовка и Казачка. Днем 21 июля уровень воды достигнет опасной критической отметки. Создается угроза затопления дорог в направлении с. Корсаковка-Яконовка, с. Корсаковка-Кроуновка, с. Корсаковка-Уссурийск, с. Пуциловка-Богатырка, низководных мостов, сельхозугодий, подтопление с. Пуциловка.

Звонки от жителей принимаются по телефону Единой диспетчерской службы – 112. Каждое обращение взято под контроль.

Напомним, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого начнется до конца 2017 года.