В Приморье популярная база отдыха полностью ушла под воду

Руководство б.о. в наводнении винит китайцев

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Одну из самых популярных баз отдыха в Уссурийском городском округе затопило, сообщает корреспондент РИА VladNews. Руководство б.о. винит в случившемся китайцев.

Базу отдыха, расположенную в селе Борисовка, полностью затопило. Руководство б.о. рассказало корреспонденту агентства, что инцидент случился уже после прошедших накануне сильных дождей.

"Дождь прошел и уровень воды начал потихоньку спадать. Без предупреждения китайцы открыли свои шлюза, и вода буквально хлынула на базу, затопив все. Сейчас из воды торчат только крыши зданий", - рассказал собеседник агентства.

На данный момент вода понемногу уходит с территории базы, но здания до сих пор остаются подтопленными. Руководство базы сообщило, что на какое -то время популярное место отдыха теперь работать перестанет.

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