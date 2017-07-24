Наблюдается стабильный спад уровня воды в реке Раздольная

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

В настоящее время полностью восстановлено дорожное сообщение к селу Чернятино в Октябрьском районе, вода с полотна дороги сошла, транспортное сообщение осуществляется без ограничений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Наблюдается стабильный спад уровня воды в реке Раздольная у населённого пункта Новогеоргиевка, составляет 592 см (-110 см за сутки).

Напомним, что в результате подъёма уровня воды в реке Раздольная в Октябрьском районе на участке автодороги местного значения № 219 (Покровка-Новогеоргиевка), у села Чернятино произошёл перелив воды через полотно дороги высотой до 50 см, протяженностью до 100 м. Сообщение с населенным пунктом Чернятино прервано не было, есть объездная дорога через посёлок Струговка и посёлок Новогеоргиевка.

20 июля МЧСобъявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта зародился активный циклон. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливеньосложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проездвозле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут.

Кроме того, популярная в Приморье база отдыха ушла под воду. Руководство б.о. винит в случившемся китайцев, открывших шлюзы.

В Сибирцево затопило проезд к одному из районов села. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево,никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.