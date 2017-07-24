Уровень воды в реке Раздольная достиг критической отметки

Пока легковые автомобили не могут пройти в села Линевичи, Кугуки, Утесное и Красный Яр

Владивосток, понедельник, 24 июля , РИА Vladnews.

Вода в реке Раздольной поднималась всю ночь и в понедельник, 24 июля, в 4.00 утра достигла отметки 809 сантиметров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. После этого уровень воды пошел на спад.

Как отметил директор управления по делам ГО и ЧС Александр Лихидченко, вечером в Уссурийском городском округе ожидаются кратковременные дожди, но они не повлияют на паводковую ситуацию. Вода в реке Борисовка снизилась на метр, в реке Комаровка в районе парка «Зеленый остров» – на 15 сантиметров, в реке Раздольной в период с 4.00 утра до 10.00 – на 14 сантиметров.

«Пока легковые автомобили не могут пройти в села Линевичи, Кугуки, Утесное и Красный Яр. С селом Кроуновка связывает лодочная переправа», добавил он.

Наиболее уязвимое направление – Утесное-Красный Яр. В случае повышения уровня воды в реке Раздольная есть опасность, что Красный Яр будет отрезан от города. Транспортное сообщение через Тереховку также невозможно из-за разлива реки. В этот район направлена лодка и бригада спасателей.

«Во всех селах имеются продукты питания, медикаменты и питьевая вода. В село Утесное вода доставлена сегодня утром водовозом», – отметил начальник Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Андрей Халтурин.

Кроме того, в ближайшее время в Уссурийск прибудут 56 спасателей из Амурского спасательного центра МЧС, а также спецтехника.

С начала паводка в Единую дежурную диспетчерскую службу Уссурийска поступило 128 обращений граждан по поводу откачки воды из подвалов, с придомовых территорий и огородов, очистке кюветов и ливневой канализации, 95% заявок уже выполнены.

Также с субботы в Уссурийске приступили к подсчету ущерба населению.

Напомним,20 июля, МЧСобъявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта зародился активный циклон. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливеньосложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проездвозле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут.

Кроме того, популярная в Приморье база отдыха ушла под воду. Руководство б.о. винит в случившемся китайцев, открывших шлюзы.

В Сибирцево затопило проезд к одному из районов села. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево,никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.

С 10 утра пятницы, 21 июля, на территории Уссурийского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. За 20 и 21 июля здесь выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет.

Также из-за сильных дождей режим ЧС объявлен и в Яковлевском районе Приморья, где в зону затопления попали три населённых пункта – Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка. В этих сёлах пострадало около 30 подворий. В понедельник в этих населённых пунктах начнут работы оценочные комиссии для определения нанесённого ущерба.

Кроме этого, стихия нанесла ущерб и ряду краевых дорог, на которых сейчас бригады рабочих ведут ремонтные работы.