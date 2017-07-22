В ближайшие сутки на реках Приморья продолжится развитие дождевого паводка

Гидрологическая обстановка в крае

Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Сильные дожди, вызвали формирование дождевых паводков на большинстве рек края с подъемом уровня воды 0,2-1,8 м, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Наиболее интенсивный подъем воды, на 2,0-4,2 м за паводок, наблюдается в бассейне реки Раздольная, с подтоплением отдельных пойменных участков.

В ближайшие сутки на реках края продолжится развитие дождевого паводка, ожидаемый подъем уровня воды составит 0,4-2,0 м выходом из берегов отдельных рек бассейнов Уссури, оз.Ханка и Японского моря. Наиболее паводкоопасные районы с подтоплением сельхозугодий, участков дорог, отдельных пониженных объектов: Октябрьский, Уссурийский, Надеждинский, Чугуевский, Яковлевский, Михайловский, Дальнегорский.

Напомним, из-за рекордного количества осадков – 134 миллиметра – утром, 21 июля, на территории Уссурийского ГО был введен режим ЧС, где прекращено дорожное сообщение с четырьмя селами.Для организации лодочной переправы в Уссурийский городской округ прибыли две группы спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы со специальным снаряжением. Еще в одном районе приморья также введен режим чрезвычайной ситуации.

В результате прошедшего циклона пострадали многие города Приморья. 20 июля МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проезд возле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево, никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.