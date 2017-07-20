Приморское село снова отрезано от «большой земли»

Прошедший циклон осложнил транспортное сообщение в Приморье

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Прошедший циклон создал проблемы приморцам, сообщает РИА VladNews.

В очередной раз после сильного ливня вчера, 19 июля, село Кроуновка, Уссурийский городской округ, оказалось отрезанным от «большой земли». Как и в прошлом году, после прохождения тайфуна «Лайонрок», проезд в село затопило. Сейчас на месте дороги бушует река.

Стоит отметить, что совсем недавно эксперты проводили проверку состояния дорожных объектов и мостов Уссурийского городского округа. Одним из объектов дорожного хозяйства стал мост, который расположен на автомобильной дороге «с. Воздвиженка - ул. СХТ». Через эту переправу ежедневно проходит внушительный автомобильный поток, а конструкцию не ремонтировали уже много лет. Кроме того в селе выделены участки под строительство для многодетных семей и вскоре нагрузка на мост может существенно увеличиться.

В ходе рабочей поездки эксперты измерили геометрические показатели конструкций. Обследование будет продолжено на этой неделе. В том числе специалисты выехали объекты краевого значения: это мосты через реку Крестьянка (с. Покровка) и два моста на автомобильной дороге, ведущей в село Яконовка.

Напомним, прошедший вчера вечером мощный ливень осложнил жизнь и автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. Сегодня, 20 июля, к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой.

МЧС Приморья объявило экстренное штормовое предупреждение.

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