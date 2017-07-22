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Дорожники восстанавливают проезд на трассе Осиновка-Рудная Пристань

Произошел обвал грунта
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 22 июля , РИА Vladnews.

Дорожники приступили к ликвидации последствий прошедших в Приморье ливневых дождей в северных районах края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Дорожные бригады восстанавливают проезд на 345-м километре трассы Осиновка – Рудная Пристань, где произошел обвал дорожного полотна.

«Задействован грейдер, самосвалы, которые засыпают место обвала грунтом», – уточнили на предприятии.

Также сотрудники дорожной службы задействованы на других участках дорог, пострадавших от стихии: убирают поваленные деревья, наносы грунта и камней, подсыпают размытые участки.

Напомним, из-за сильных дождей в ряде районов Приморья оказались размыты и подтоплены дороги, нарушено сообщение с сёлами Кроуновка и Яконовка в Уссурийском городском округе. В настоящее время к этим населенным пунктам приморские спасатели организовали лодочную переправу.

Напомним, в результате прошедшего циклона пострадали многие города Приморья. Вчера, 20 июля, МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. Сегодня, 20 июля, к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой.

П прошедший 20 июля вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проезд возле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь сегодня, 21 июля, стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево, никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.

Также агентство сообщало, что из-за погодных условий отменен авиарейс Преображение - Владивосток.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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