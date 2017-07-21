Обвал грунта произошел на одной из трасс Приморья

Ведутся восстановительные работы

Владивосток, пятница, 21 июля , РИА Vladnews.

На Дальнегорском перевале произошел обвал грунта на участке федеральной трассы Осиновка-Рудная пристань, сообщает корреспондент РИА VladNews. На данном участке уже ведутся восстановительные работы.

Напомним, в результате прошедшего циклона пострадали многие города Приморья. Вчера, 20 июля, МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. Сегодня, 20 июля, к Приморскому краю подойдет холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье будет крайне неустойчивой.

П прошедший 20 июля вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проезд возле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь сегодня, 21 июля, стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево, никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.

Также агентство сообщало, что из-за погодных условий отменен авиарейс Преображение - Владивосток.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.