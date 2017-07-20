Игорь Пушкарёв появился на обложке журнала

Временно отстраненный от должности глава Владивостока стал Человеком года

Владивосток, четверг, 20 июля , РИА Vladnews.

Сегодня во Владивостоке вышел в свет июльский номер журнала OFF (Opinion. Facts. Fashion), посвящённый итогам премии «Люди года», вручение которой состоялось недавно во Владивостоке. На обложке журнала центральное место занял временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарёв, который и получил главную премию церемонии, сообщает РИА VladNews.

Центральной статьёй в журнале является большой материал об Игоре Пушкареве и тех жизненных перепетиях, которые постигли его и его семью в последний год.

Напомним, ежегодная премия «Люди года» прошла 16 июня в концертном комплексе «FescoHall» во Владивостоке. Номинацию «Человек года» жители города путём смс-голосования отдали мэру Игорю Пушкарёва. Премию за отца получил старший сын градоначальника Павел Пушкарёв, который поблагодарил горожан за поддержку.

«Я хочу сказать, что мой отец – это человек, который живёт своей работой, который живёт тем, что он делает», - отметил Павел Пушкарёв. - И которому очень важно, чтобы то, что он делает, не пропадало зря. Для него это очень важно, и ему будет очень приятно узнать об этом».

Позже сам Игорь Пушкарёв в своих аккаунтах в социальных сетях поблагодарил владивостокцев за поддержку и признание.

«Благодарен жителям Владивостока за оказанное доверие в премии «Человек года», - пишет Игорь Пушкарёв. - Эту награду получал мой сын Павел, а я узнал об этом уже после того, как мероприятие завершилось. Осознание того, что тебя по-прежнему помнят и поддерживают, мысленно переносит меня во Владивосток.

И находясь в заточении больше года, понимаю, насколько такие моменты укрепляют силу духа и дают надежду добиваться справедливости».

Как отметил учредитель журнала Павел Солеваров, итоги премии вызвали широкий общественный резонанс.

«Для нас было важно держать марку и не поддаться на всевозможные провокации во время подготовки к мероприятию. В итоге у нас всё получилось, а жители города сделали свой выбор. Хочу сказать, что Игорь Пушкарёв является достойным человеком и как никто другой заслуживает носить звание «Человек года». Уверен, что в ближайшее время ему удастся преодолеть все трудности, возникшие на его жизненном пути. Поэтому появление Игоря Пушкарёва на обложке журнала - дань уважения человеку, сделавшему для города многое и не отступившего ни на шаг от своих принципов», - сказал Солеваров.

Отметим, главным редактором журнала «OFF» является известный в городе благотворитель, руководитель общественного фонда «Мама» Валерия Оленич, активно участвующая в жизни города.

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Бртау Игоря Пушкарева - Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.