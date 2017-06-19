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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев назван Человеком года

Премию за отца получил его сын Павел
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев в 2017 году стал победителем премии "Люди года", сообщает РИА VladNews. Он назван Человеком года.

"Это говорит о многом! - отметил один из организаторов премии Павел Солеваров. - Горожане, несмотря на весь поток грязи, свалившейся на мэра, помнят его, любят и ждут. Либо считают его все же хорошим мэром, либо узником совести (а такие вещи людей объединяют), либо это был просто знак протеста жителей города. Знак протеста против лжи, вертолётов, новогодних праздников в Дубае, субботников в куртке Луи Виттон и ещё ряда лютых вещей, происходящих в наших краях. Ведь все все понимают..."

Также он отметил, что "Павел Пушкарёв, сын Игоря Сергеевича, молодец! Зал бился в овациях. Когда только объявили Человека года, зрители растерялись, и воцарилась тишина. Ибо все понимали, что победитель по известным причинам не выйдет на сцену. Но, когда поднялся на сцену сын Павел, зал взорвался. Это было мощно и трогательно". 

"Я хочу сказать, что мой отец – это человек, который живёт своей работой, который живёт тем ,что он делает, - отметил Павел Пушкарёв. - И которому очень важно, чтобы то ,что он делает, не пропадало зря. И вот эта награда показывает, что Владивосток считает, что мой отец был не зря. Для него это очень важно, и ему будет очень приятно узнать об этом".

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока  не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно  заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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