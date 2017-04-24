​В соцсетях обсуждают куртку губернатора Приморья

Как утверждают пользователи, Владимир Миклушевский на субботнике щеголял в куртке за полмиллиона

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Жители Приморья в соцсетях активно обсуждают куртку, в которой губернатор Приморского края Владимир Миклушевский пришел на субботник в сквер на Бестужева 22 апреля.

"Глаз зацепился за, казалось бы, непримечательную деталь - это роба, в которой губернатор Миклушевский пришел на субботник. Вижу я кожаную куртку с логотипом известнейшего бренда Louis Vouiton, - написал на своей странице в FB юрист и блогер Алескей Клецкин. - Эх, не удержался Владимир Владимирович. Желание быть крутым и модным пересилило желание создать видимость близости с народом. Да и правда, что теперь, курток модных не носить? Еще как носить, отвечаем мы дорогому нашему губернатору! И в Дубаи на отдых ездить, и куртки LV носить, и на вертолетах шампанское пить летать!

Знатоки сказали мне, что стоит губернаторская курточка "всего-то" около 500.000 рублей. Для тех кто подумал что я в нулях напутал, повторю - около ПОЛУМИЛЛИОНА рублей!!!! А вы говорите зарплаты у нас маленькие, дороги плохие, медицины на селе нет. Денег, как видно, полно! Правда, не там где должно быть, не в тех карманах.

Конечно же я словам своих знакомых о цене куртки не поверил, мне доказательства нужны. Увы, точно такую не нашел. Но вот на официальном сайте бренда обнаружил практически такую же курточку, но уже 2017-го модельного года. Цена: 340.000 рублей! Это 14,7 средних приморских заработных плат.

Надо бы губернатору комбинезон все-таки купить для фотосессий на субботниках".

В свою очередь бывший вице-губернатор Приморья Александр Шемелев прокомментировал публикацию так: " Алексей Клёцкин опять поймал губернатора на несоответствии его личной нескромности и занимаемой должности. Глазастый. Интересно, почему-то "дети лейтенанта Шмидта" из числа новых пиарщиков не взяли с собой консультанта по имиджу, который бы уж точно сказал что надевать губернатору к народу)) Вертолёт, Дубай, ЛуиВиттон)))) Красота какая))))»

Остальные пользователи комментируют пост по-разному: кто-то уверен, что куртка - просто реплика известного бренда, кто-то призывает не считать чужие деньги.