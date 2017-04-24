Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб грудной малыш 13:16, 24 апреля Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб грудной малыш (Фото)
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в пригороде Владивостока 12:50, 24 апреля Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в пригороде Владивостока (Фото)
Поиски пропавших в Приморье рыбаков продолжаются 12:37, 24 апреля Поиски пропавших в Приморье рыбаков продолжаются
Новостная лента
Апрель, 24 понедельник
13:38
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
13:38
Пластиковые отходы угрожают экологии
13:38
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
13:29
Девушка, протаранившая 10 автомобилей во Владивостоке, была трезвая Фото и Видео
13:16
Полиция проводит проверку по факту аварии, в которой погиб грудной малыш Фото
13:02
Приморец погиб под тяжестью собственного трактора
12:50
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в пригороде Владивостока Фото
12:38
«Внимание! На старт!»: радио «Лемма» завершило спортивный проект Фото
12:37
Поиски пропавших в Приморье рыбаков продолжаются
12:24
​В соцсетях обсуждают куртку губернатора Приморья Фото
12:12
Жительница Уссурийска ушла из гостей не с пустыми руками
11:58
В Кипарисово сгорел дачный дом
11:45
Идею создать в школах Владивостока классы с педагогическим уклоном поддержали родители
11:33
Пьяный приморец угнал автомобиль с автомойки, а после попал на нем в ДТП
11:20
Владивостокцы нашли себе новое опасное развлечение Видео
11:07
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
10:55
Жительница Владивостока снялась в «Кухне» Эксклюзив
10:48
​«Луч» сыграл вничью с лидером чемпионата «Тосно» Фото
10:40
Автолюбители Находки каждое утро встречают в пробке Фото
10:28
Эксперт о варварском нападении на ФСБ в Хабаровске: Когда травят тараканов, они начинают лезть отовсюду
10:16
За сутки в Приморье зафиксировано 12 пожаров
10:03
​Жительница Владивостока удивила автомобилистов своим поступком Видео
09:59
Студенты ДВФУ провели акцию в защиту лис Фото
09:58
Сбербанк увеличил лимит на операции в Сбербанк Онлайн до 500 тысяч рублей в сутки
09:52
Серьезное ДТП произошло на острове Русский Фото и Видео
09:40
Несколько авиарейсов из Владивостока задерживаются в понедельник, 24 апреля
09:36
​Во Владивостоке завершилась модная неделя Фото
09:30
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:20
Во Владивостоке сегодня, 24 апреля, ожидается дождь
09:10
Один дом во Владивостоке останется без водоснабжения в понедельник, 24 апреля
09:06
Дальневосточные гонщики вновь встретились на Приморском кольце Фото
09:00
Один дом во Владивостоке останется без света в понедельник, 24 апреля Адреса
08:52
Гороскоп на 24 апреля
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4119 (58) от 21 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Горожан призвали взяться за метлы и кисти
Пороховая бочка на Корейском полуострове
Центральная площадь стала продуктовой. На два дня
ПЭТ-исследованиям добавят препаратов
«Бессмертному полку» нужны волонтеры
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

​В соцсетях обсуждают куртку губернатора Приморья

Как утверждают пользователи, Владимир Миклушевский на субботнике щеголял в куртке за полмиллиона
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Жители Приморья в соцсетях активно обсуждают куртку, в которой губернатор Приморского края Владимир Миклушевский пришел на субботник в сквер на Бестужева 22 апреля.

"Глаз зацепился за, казалось бы, непримечательную деталь - это роба, в которой губернатор Миклушевский пришел на субботник. Вижу я кожаную куртку с логотипом известнейшего бренда Louis Vouiton, - написал на своей странице в FB юрист и блогер Алескей Клецкин. - Эх, не удержался Владимир Владимирович. Желание быть крутым и модным пересилило желание создать видимость близости с народом. Да и правда, что теперь, курток модных не носить? Еще как носить, отвечаем мы дорогому нашему губернатору! И в Дубаи на отдых ездить, и куртки LV носить, и на вертолетах шампанское пить летать! 

Знатоки сказали мне, что стоит губернаторская курточка "всего-то" около 500.000 рублей. Для тех кто подумал что я в нулях напутал, повторю - около ПОЛУМИЛЛИОНА рублей!!!! А вы говорите зарплаты у нас маленькие, дороги плохие, медицины на селе нет. Денег, как видно, полно! Правда, не там где должно быть, не в тех карманах.

Конечно же я словам своих знакомых о цене куртки не поверил, мне доказательства нужны. Увы, точно такую не нашел. Но вот на официальном сайте бренда обнаружил практически такую же курточку, но уже 2017-го модельного года. Цена: 340.000 рублей! Это 14,7 средних приморских заработных плат.

Надо бы губернатору комбинезон все-таки купить для фотосессий на субботниках". 

В свою очередь бывший вице-губернатор Приморья Александр Шемелев прокомментировал публикацию так: " Алексей Клёцкин опять поймал губернатора на несоответствии его личной нескромности и занимаемой должности. Глазастый. Интересно, почему-то "дети лейтенанта Шмидта" из числа новых пиарщиков не взяли с собой консультанта по имиджу, который бы уж точно сказал что надевать губернатору к народу)) Вертолёт, Дубай, ЛуиВиттон)))) Красота какая))))»

Остальные пользователи комментируют пост по-разному: кто-то уверен, что куртка - просто реплика известного бренда, кто-то призывает не считать чужие деньги. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Появился рейтинг самых популярных среди российских чиновников авто
23:43, 23 апреля 2017 Появился рейтинг самых популярных среди российских чиновников авто

Информация по декларациям о доходах

В Находке появится автоматическая система контроля за угольной пылью
18:31, 23 апреля 2017 В Находке появится автоматическая система контроля за угольной пылью

Задача поручена чиновникам, экологам и синоптикам

Генконсул Северной Кореи в Приморье неожиданно покинул свой пост
17:49, 22 апреля 2017 Генконсул Северной Кореи в Приморье неожиданно покинул свой пост

Им Чхон Ир выразил благодарность за сотрудничество

Государство ужесточило контроль за доходами мэров
20:11, 21 апреля 2017 Государство ужесточило контроль за доходами мэров

Новости антикоррупционного законодательства

Охрану труда на предприятиях Приморья обсудили на международной встрече во Владивостоке
17:26, 21 апреля 2017 Охрану труда на предприятиях Приморья обсудили на международной встрече во Владивостоке

«Приморские Зори» проводятся с 1998 года

Стало известно, почему планы по развитию сельского хозяйства Приморья могут остаться на бумаге
13:02, 21 апреля 2017 Стало известно, почему планы по развитию сельского хозяйства Приморья могут остаться на бумаге

Инвесторы рискуют просто не добраться до земли

Крупная китайская компания займется развитием нефтехимического бизнеса в Приморье
12:16, 21 апреля 2017 Крупная китайская компания займется развитием нефтехимического бизнеса в Приморье

Необходимо согласовать такой проект на межправительственном уровне