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Общество

Жители улицы Бестужева: Сулеев восстанавливает сквер с нарушениями

Мешки с мусором не вывозят, а закапывают в землю
Фото: жильцы Фото: жильцы
Владивосток, пятница, 20 января , РИА Vladnews.

Восстановление сквера по адресу Бестужева, 40 во Владивостоке ведется с нарушениями. Об этом сообщил корреспонденту РИА VladNews Сергей Мильвит, председатель фонда развития развития Владивостока "Горожанин и гражданин".

Работники, которые в настоящее время восстанавливают сквер и детскую площадку, закапывают мешки с мусором в землю вместо того, чтобы их вывозить.

"Они хлам закидывают в ямы, и сверху землю сыпят! А будут ли расти деревья на фундаменте с мусором? И детская площадка будет наша старая. Думаю, если и соберут старую разбитую площадку, детям не стоит на неё заходить. Она будет очень опасна. Я видела как её ломали, а не раскручивали. Это ужас. У битую горку они хотят ещё и восстановить. Пытались мусор закидать в ямы, вышли наши жильцы и сказали убрать, так на них наорали, что они их достали", - рассказала корреспонденту РИА VladNews жительница дома. 

Напомним, депутату Думы Владивостока Дмитрию Сулееву, владельцу сети "Реми", который собирался построить на месте сквера супермаркет, дали две недели, чтобы убрать все строительные заграждения, технику и стройматериалы. Президиум регионального политического совета «Единой России», членом которой он является , на своем заседании 17 января принял решение выписать Дмитрию Сулееву последнее предупреждение перед лишением его членства в партии. Депутат пообещал членам президиума регионального политического совета «Единой России» восстановить сквер в его первозданном виде – высадить деревья взамен срубленных под строительство супермаркета, а также сделать новую детскую площадку.

Напомним, инициативные граждане даже ездили с этим вопросом к Владимиру Путину. 

Николай, житель дома по улице Бестужева, рассказал корреспонденту РИА VladNews: «Мы писали во все возможные инстанции. Приходят ответы, которые нас не удовлетворяют, продолжаем писать снова. В нашем доме живут Почетные граждане города и края и им негде погулять. На этом месте была детская площадка - одна из немногих в нашем районе, люди из близлежащих домов приезжали с детьми. Пенсионеры выходили подышать свежим воздухом и пообщаться. В прошлом году мы покрасили лавочки, ребятишки высадили деревья, которых сейчас нет. Было вложено столько труда, потому что мы дорожим этим местом, а его так просто хотят отнять. Наши люди ездили к президенту РФ и хоть слова им не дали, плакат увидела вся страна. Все говорят, что все равно нам ничего не добиться, но мы настроены решительно и наш энтузиазм не спадет!»

После того, как депутат пообещал восстановить сквер, Анастасия, жительница дома, дала такой комментарий РИА VladNews: "Доверия большого к его словам не испытываем, он в прошлом году утверждал, что стройки вообще не будет. Итог мы видим. Мы, конечно, благодарны властям, что наконец прислушались к общественности. А теперь надеемся, они не забросят это дело и проконтролируют, чтобы слова не разошлись с делом, и мы не остались у развороченной земли без деревьев и площадки. Вряд ли зимой кто-то будет этим заниматься, а потом могут и забыть. Также мы надеемся, что арендованную землю ООО "Версат" вернет краю, а значит жильцам, наконец, позволят оформить ее в собственность". 

Поэтому пока граждане не собираются отзывать свое обращение в Думу Владивостока с просьбой лишить Дмитрия Сулеева статуса депутата и должности председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности, которое они подписали на последнем митинге.

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