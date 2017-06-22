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Павел Пушкарев: Мой отец - великий человек

Сын временно отстраненного от должности главы Владивостока уверен, что вручение премии "Человек года" - это признание горожанами заслуг его отца
Фото: P.R.R. Фото: P.R.R.
Владивосток, четверг, 22 июня , РИА Vladnews.

Сын Игоря Пушкарева Павел, который вместо отца получил высшую награду премии «Люди года», отметил, что награждение - это признание заслуг временно отстраненного от должности главы Владивостока со стороны горожан, сообщает корреспондент РИА VladNews. Об этом молодой человек, учащийся на втором курсе юридической школы ДВФУ, сказал в интервью «8 Каналу»:

- Мне кажется важной эта награда, потому что это признание жителей города. Это показывает, что не только наш узкий круг знакомых, но и другие люди видят, что сделал отец. Его работу все видят. И они признают: несмотря ни на что, несмотря на сложности и трудности, они на его стороне. И таким образом (вручением премии «Человек года» - прим.ред.) они могут выразить свою благодарность. Огромное им спасибо за эту поддержку, - сказал Павел Пушукарев.

- Павел, трудно ли тебе было решиться выйти на сцену, чтобы получить за отца звание «Человек года»?

- Я считаю, что мой отец, в своем роде, великий человек, и самое меньшее, что я мог сделать, - выйти на сцену и принять за него благодарность.

- Что предшествовало этому? Ты видел, как люди получают награды, и ты был рад за них – но вот называют имя твоего отца. Каковы были твои первые чувства?

- Для меня это много значило. Люди, которые голосовали и которые были в этом зале, считают, что мой отец сделал для Владивостока многое. Это признание людей. Я считаю, что моему отцу это очень важно – а, соответственно, важно и мне.

- Для каждого сына его отец – пример. Какие качества своего отца ты бы хотел развитить в себя, в чем подражать ему?

- Отец восхищает меня своей любовью к работе, своим упорством. И все испытания, которые ему выпадают, он выдерживает с гордо поднятой головой, с расправленными плечами. И всегда выходит из трудностей с достоинством. Это те качества, которым можно подражать.

- Претерпевает ли его характер изменения? Ты что-нибудь стал в последнее время замечать? Положительные ли это изменения?

- Мой отец – очень стойкий человек. Я думаю, именно стойкость и мужество, с которыми он встречает все испытания – это именно те черты, которые проявляются.

- Поддерживает ли вас кто-нибудь в этой ситуации?

- Я хочу поблагодарить многих людей. Это в первую очередь наша семья, наши друзья. Все близкие люди отнеслись с пониманием, и никто не изменил своего отношения. Их доверие и любовь только укрепились. Все-таки, трудные времена проверяют людей. Я считаю, что мы с честью выдерживаем это испытание.

- Как студент юридической школы ДВФУ считаешь ли ты, что в связи со всей этой ситуацией тебе надо совершенствоваться?

- Конечно. Вся эта ситуация показывает, насколько важно право: оно нужно, чтобы уметь постоять за себя в подобной ситуации. И несмотря ни на какие проблемы, нужно уметь доказывать свою позицию, опираясь на право и справедливость. 

Ранее РИА VladNews писало о том, что Игорь Пушкарев на своей странице в Fb поблагодарил жителей Владивостока за премию "Человек года".

Напоминаем, что свою вину временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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