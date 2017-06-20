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Дело Пушкарёва

Игорь Пушкарев поблагодарил за премию «Человек года»

Временно отстраненный от должности глава Владивостока
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев поблагодарил жителей Владивостока за премию «Человек года», сообщает РИА VladNews со ссылкой на страницу Игоря Пушкарева в социальной сети Facebook.

"Эту награду получал мой сын Павел, а я узнал об этом уже после того, как мероприятие завершилось, - написал Игорь Пушкарев. - Осознание того, что тебя по-прежнему помнят и поддерживают, мысленно переносит меня во Владивосток. И находясь в заточении больше года, понимаю насколько такие моменты укрепляют силу духа и дают надежду добиваться справедливости". 

Временно отстраненный от должности глава Владивостока отдельно выразил уважение организаторам премии за их внутренний стержень. "В общих чертах знаю, что пришлось столкнуться с проблемами на этапе подготовки мероприятия, но всё-таки остались верны своим принципам, - отметил Игорь Пушкарев. - Прекрасно понимаю, что сегодня в Приморье сложилась сложная атмосфера, а некоторые события происходят на грани абсурда. Но я знаю наших жителей, их менталитет, характер, готовность отстаивать свои идеи и добиваться цели. И все мы неоднократно доказывали это. Спасибо ещё раз за поддержку! Мысленно с вами! #свободупушкареву"

Как ранее сообщало РИА VladNews, временно отстраненный от должности глава Владивостока в 2017 году стал победителем премии "Люди года". Он назван Человеком года.

"Это говорит о многом! - отметил один из организаторов премии Павел Солеваров. - Горожане, несмотря на весь поток грязи, свалившейся на мэра, помнят его, любят и ждут. Либо считают его все же хорошим мэром, либо узником совести (а такие вещи людей объединяют), либо это был просто знак протеста жителей города. Знак протеста против лжи, вертолётов, новогодних праздников в Дубае, субботников в куртке Луи Виттон и ещё ряда лютых вещей, происходящих в наших краях. Ведь все все понимают..."

Также он отметил, что "Павел Пушкарёв, сын Игоря Сергеевича, молодец! Зал бился в овациях. Когда только объявили Человека года, зрители растерялись, и воцарилась тишина. Ибо все понимали, что победитель по известным причинам не выйдет на сцену. Но, когда поднялся на сцену сын Павел, зал взорвался. Это было мощно и трогательно".

"Я хочу сказать, что мой отец – это человек, который живёт своей работой, который живёт тем ,что он делает, - отметил Павел Пушкарёв. - И которому очень важно, чтобы то ,что он делает, не пропадало зря. И вот эта награда показывает, что Владивосток считает, что мой отец был не зря. Для него это очень важно, и ему будет очень приятно узнать об этом".

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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