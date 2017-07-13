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Дело Пушкарёва

Эксперт прокомментировал новые обвинения по делу Пушкарева

Следователи возбудили еще одно уголовное дело против Андрея Лушникова
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, четверг, 13 июля , РИА Vladnews.

Владивостокский юрист Алексей Клёцкин прокомментировал новые обвинения по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews. 

Напомним, на днях следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего директора МУПВ "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. Его заподозрили в пособничестве в получении должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере (ч. 5, ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщил Игорь Пушкарёв на своих страницах в социальных сетях.

Сам документ по новому уголовному делу опубликован на сайте в поддержку Игоря Пушкарёва. 

«Комментируемый документ очень интересен для понимания происходящих в недрах СК РФ процессов в рамках "дела Пушкарева", - отметил Алексей Клёцкин. - С 10 апреля обвиняемые знакомятся с материалами дела. А это возможно только после того, как следователь признает, что "все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения" (часть 1 статьи 215 УПК РФ).

И вот спустя три месяца тот же следователь, который признал, что все следственные действия произведены, вдруг решает, что все-таки не все, и выносит постановление об их возобновлении. Как правило, такая ситуация имеет место, если возникли новые доказательства. Например, лицо, которое ранее отказывалось давать показания, вдруг решилось на это. Или появились новые свидетели, обнаружены новые документы или вещественные доказательства. Или изменилось законодательство, влияющее на квалификацию деяния. Но в деле Пушкарева все не так. Следственные действия возобновлены не по каким-то объективным причинам. А в связи с тем, что "05.07.2017 от и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации поступило письменное указание о возобновлении следственных действий по уголовному делу и предъявлении Пушкареву И.С., Пушкареву А.С., Лушникову А.В. нового обвинения".

Как тут не вспомнить о закрепленном в уголовно-процессуальном законе принципе независимости и самостоятельности следователя? В частности, пунктом 3 части 1 статьи 38 УПК РФ установлено, что следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа. И решения руководства для истинно объективного, беспристрастного и независимого следователя не приказ к действию, если они не подкреплены фактами и конкретными обстоятельствами. Но давно вы встречали таких следователей? А если нет новых фактов, что же послужило причиной вынесения данного постановления?

Мне кажется, ответ очевиден: это очередная попытка надавить на несговорчивого Лушникова, отказавшегося оговаривать Игоря Пушкарева и дать нужные следствию показания. Ведь в тот же день, сразу после вынесения постановления о возобновлении следствия по делу, в отношении Лушникова возбуждается новое уголовное дело - о пособничестве в даче взятки мэру Владивостока. Пособничество заключалось в том, что Лушников обеспечивал участие МУПВ "Дороги Владивостока" в муниципальных конкурсах и аукционах в сфере строительства дорог. Позвольте, но разве не этим и должен заниматься руководитель муниципального мероприятия? И что интересно: дело возбуждено на основании ровно тех же материалов дела, которые были сформированы еще в апреле, без приобщения каких-либо новых доказательств. Несколько месяцев следователь не видел состава преступления в действиях Лушникова, и вдруг увидел. Что это как не давление?».

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию "Востокцемент") и Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина», им продлили срок ареста до 1 сентября 2017 года. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву

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