Политтехнолога губернатора Приморья вместе с женой оставили в СИЗО 17:48, 03 июля Политтехнолога губернатора Приморья вместе с женой оставили в СИЗО (Эксклюзив)
Во вторник в Приморье пройдут грозовые дожди 17:03, 03 июля Во вторник в Приморье пройдут грозовые дожди
Дерево упало на иномарку во Владивостоке 15:59, 03 июля Дерево упало на иномарку во Владивостоке
Новостная лента
Июль, 03 понедельник
17:57
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
17:57
Получасовой «апокалипсис»: ливень и гроза во Владивостоке Видео
17:57
Игорь Пушкарев поздравил Владивосток с днем рождения
17:48
Политтехнолога губернатора Приморья вместе с женой оставили в СИЗО Эксклюзив
17:32
Школьники Владивостока за работу в ремонтных бригадах получают 4500 рублей Фото
17:16
ЕГЭ-2017 завершился в Приморье
17:03
Во вторник в Приморье пройдут грозовые дожди
16:48
Корабль «Совершенный» стал авианесущим
16:39
37 приморцев заболели вирусным гепатитом А
16:30
В России МРОТ вырос на 4%
16:22
Два приморца пойманы на краже деталей с электроподстанции
16:12
В четверг во Владивосток вернется летняя погода
15:59
Дерево упало на иномарку во Владивостоке
15:46
Яхтсмены поздравили Владивосток с днем рождения парусными гонками Фото
15:37
Еще 16 пляжей открыли для купания в Приморье
15:24
На реках Приморья ожидается подъем уровня воды
15:11
И.о главы города Константин Межонов поздравил победителей проекта «Посмотри на Владивосток - 2016» Фото
14:59
Росприроднадзор: Выбросы угольной пыли в атмосферу в Находке не соответствовали нормативам
14:46
В Приморье ночью сгорел дачный дом, есть пострадавший
14:36
«Ростелеком» 5-й год поддержал фотопроект «Посмотри на Владивосток» Фото
14:34
Пьяный приморец с ножом кидался на окружающих Видео
14:21
Жительница Приморья во время посиделок у подруги украла у нее ювелирные украшения
14:09
Иномарка размоталась об леерное ограждение в пригороде Владивостока
14:01
В Приморье обнаружено почти 7 тысяч гектаров брошенных сельхозугодий
13:56
В Приморье не пустили китайские абрикосы с экскрементами
13:44
Мопедист попал в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
13:32
​За пьяную езду накажут еще сотню владивостокских водителей Эксклюзив
13:21
Во Владивостоке в ДТП пострадали пять человек Эксклюзив
13:12
Пенсионер на универсале сбил девушку-пешехода на «зебре» Эксклюзив
13:01
ГИБДД Владивостока: Женщина-водитель получила перелом костей таза в ДТП Эксклюзив
12:53
Стали известны подробности аварии с участием пьяного пешехода во Владивостоке Эксклюзив
12:41
Кишечная палочка обнаружена в подземных родниках Приморья
12:28
4-летний ребенок получил ушиб мозга в ДТП во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4156 (95) от 30 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без глянца и пафоса. Только с любовью
Гостиница на Бурном уйдет по-английски?
Потусим, Владивосток?
Пробежать за миллион
Дорогие владивостокцы!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Политтехнолога губернатора Приморья вместе с женой оставили в СИЗО

Илья Спокойнов пробудет за решеткой до августа, а его супруга - до конца октября
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 июля , РИА Vladnews.

Судьи апелляционной инстанции Приморского краевого суда вынесли решения по обжалованиям решений суда первой инстанции адвокатов супругов Ильи Спокойнова и Марины Свиридовой, сообщил корреспонденту РИА VladNews представитель краевого суда. В обоих случаях рассматривались постановления Ленинского суда Владивостока.

Так, постановление суда первой инстанции в отношении Ильи Спокойнова (обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, организации преступления) было изменено апелляционной инстанцией: вместо того, чтобы провести время в СИЗО до 21 октября, политтехнолог губернатора Приморья должен там пробыть до 16 августа.

Что касается его супруги Марины Свиридовой, она, по решению апелляционной инстанции, останется в СИЗО до 21 октября: решение Ленинского суда осталось без изменений.

Отметим, что третий фигурант данного уголовного дела - Алексей Авершин - находится под домашним арестом (по имеющейся информации, он был отпущен домой из СИЗО после дачи признательных показаний).

Напомним, пребывание в СИЗО для Ильи Спокойнова истекало в середине июня: оно было назначено решением Ленинского суда Владивостока 11 апреля. Апелляция защитыв краевой суд результата не дала.

Напомним, РИА VladNews писало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба "Адмирал" занимает Камил Гаджиев.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Евро продолжает расти
11:51, 03 июля 2017 Евро продолжает расти

Курс валют на 3 июля

Путин расширил территорию Свободного порта Владивосток
09:19, 03 июля 2017 Путин расширил территорию Свободного порта Владивосток

Изменения в закон о СПВ были внесены 1 июля

Снижение тарифов на электроэнергию пока не коснется Приморья
20:01, 02 июля 2017 Снижение тарифов на электроэнергию пока не коснется Приморья

Понижение сначала коснется компаний в тех регионах, где электричество намного дороже

Прогноз по курсу рубля к доллару на 2017-2020 годы не пересматривался - Орешкин
20:42, 01 июля 2017 Прогноз по курсу рубля к доллару на 2017-2020 годы не пересматривался - Орешкин

Сейчас на рынке все настроены умеренно оптимистично

Бюджет Владивостока 2016 года: финансовая устойчивость и обеспечение всех социальных обязательств
20:20, 29 июня 2017 Бюджет Владивостока 2016 года: финансовая устойчивость и обеспечение всех социальных обязательств

Бюджет 2016 года, как и в предыдущие годы, сохранил свою социальную направленность

Как Владивосток распоряжается муниципальной собственностью?
14:16, 29 июня 2017 Как Владивосток распоряжается муниципальной собственностью?

И. о. главы Владивостока выступил с докладом об итогах года

В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран
14:00, 29 июня 2017 В ВЭФ примут участие делегации из 24 стран

Среди них - Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония