​Защита Игоря Пушкарева обжалует продление его ареста

Адвокаты намерены добиться справедливости для временно отстраненного от должности главы Владивостока

Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Защита временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева обжалует решение о продлении ареста. Об этом сообщил РИА VladNews его адвокат Александр Высоцкий. Он отметил, что апелляционная жалоба подана в понедельник.

Также апелляцию на продление срока содержания под стражей подал и адвокат директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова.

Напомним, 25 мая Мосгорсуд в очередной раз продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову еще на три месяца, до 1 сентября 2017 года.Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.