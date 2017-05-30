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Дело Пушкарёва

​Защита Игоря Пушкарева обжалует продление его ареста

Адвокаты намерены добиться справедливости для временно отстраненного от должности главы Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 30 мая , РИА Vladnews.

Защита временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева обжалует решение о продлении ареста. Об этом сообщил РИА VladNews его адвокат Александр Высоцкий. Он отметил, что апелляционная жалоба подана в понедельник.

Также апелляцию на продление срока содержания под стражей подал и адвокат директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова.

Напомним, 25 мая Мосгорсуд в очередной раз продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову еще на три месяца, до 1 сентября 2017 года.Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала заседаний.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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