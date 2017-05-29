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Дело Пушкарёва

«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова

Дело временно отстраненного главы Владивостока активно обсуждают
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

В эфире радио «Лемма» 29 мая политический обозреватель Андрей Калачинский и его гости - бывший вице-губернатор Приморского края, политолог Александр Шемелев и блогер, юрист Алексей Клецкин обсудили ход дела главы Владивостока Игоря Пушкарева и директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова, сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Следствие уже в принципе не скрывает факт политической мотивации в этом деле, - сказал Алексей Клецкин. – Может быть, следователь ночью, уставший, писал ходатайство – и проболтался, написал: «А вот знаете, почему мы хотим Игоря Сергеевича задержать? Потому что он раскачивает политическую обстановку, может (может!) дискредитировать органы власти». Ничего не меняется. Верховный суд неоднократно комментировал, что при продлении срока содержания под стражей нельзя ссылаться на те же основания, что использовались при первоначальном его избрании. Прошел год - и, тем не менее, следователь слово в слово переписывает то, что уже было. Понимаете? Нет мотивации у следователя что-либо выдумывать: зачем, если и так пройдет? Если суды критически не оценивают те ходатайства и доказательства, которые следователи представляют. Можно чистый лист следователю подписать, написать, что это ходатайство – и суд удовлетворит. Это «басманное правосудие» в действии, у меня нет никаких сомнений. Вот на последнем суде говорили, что он (Игорь Пушкарев – прим. ред.) может в Корею улететь на вертолете. На что адвокаты, ссылаясь на Воздушный кодекс, сказали: «Ребята, это просто смешно. Он его в воздух поднять не сможет. И загранпаспорт у него изъяли». Изначально дело начиналось с весьма крупных сумм: 160 миллионов – это разница по ценам и 800-900 миллионов – это образовавшаяся задолженность. Задолженность предприятия простили, сказали «Да Бога ради, это наш подарок городу, только выпустите мэра», а по ущербу, судя по всему, что-то не клеится.

Вместе с тем, в деле наметились явные изменения (см. онлайн-трансляцию РИА VladNews). Так, все отметили, что "и Андрей Лушников, и Игорь Пушкарев в этот раз перед заседанием были в очень хорошем настроении". Как сказал Алексей Клецкин, "то, что они начали знакомиться с материалами дела, свидетельствует о том, что следствие окончено, и нового в деле уже не появится."

Как рассказал Александр Шемелев, он недавно увидел любопытный коллаж в интернете:

- в Фейсбуке кто-то не поленился и собрал фотографии всех заключенных по экономическим и политическим статьям у нас в стране. По коррупционным – не коррупционным: Хорошавин, полковник Захарченко, Улюкаев и Игорь Сергеевич (Пушкарев - прим.ред). И что интересно, первые трое сидят – у них хмурые, усталые, обреченные лица: сразу видно – не свезло человеку, и он страдает, а сделать ничего не может. А Пушкарев стоит в камере, улыбается – и как будто смотрит в глаза тем, кто все это инициировал. И говорит: «А мне все равно, я буду своим жителям (Владивостока – прим.ред.) доказывать, что я ни в чем не виноват». О чем он, кстати, и заявил на суде. На самом деле никто не ожидал, что Пушкарев будет так активно защищаться. Посмотрите на фигурантов похожих дел: о них что-нибудь слышно? И взять Пушкарева. Он достаточно скромно живет. Нет золотых ручек за миллиарды рублей и так далее – ничего такого нет. Иначе давно бы его "слили" через Life news или еще как-то.

Ведущий выдвинул свою версию:

-Они (Пушкарев и Лушников - прим.ред.) верят в то, что владивостокцы знают: за всем этим стоит какая-то политика, экономика, а никак не то, что им вменяется, - сказал он. - Один из следователей написал в администрацию Владивостока, и теперь администрация Владивостока не является потерпевшей стороной по данному делу. Ведь говорилось: «Нанес ущерб городу Владивостоку», - а теперь раз! – и ущерба нет.

- Это манипуляции, - прокомментировал Клецкин. - Просто обрубают доступ администрации Владивостока к материалам дела – это раз (раз нет потерпевшего, то и нет обязанности его знакомить с материалами). А во-вторых, право представлять доказательства и заявлять ходатайства, потому что все взаимоотношения экономические проходили через администрацию Владивостока, и она обладает объективными документами, которые могут рассказать, как все было на самом деле.

- Во-первых, государство не регулирует цены закупок, - продолжил Клецкин. - А во-вторых, это не рыночные цены. Кто-то может пойти на демпинг, только чтобы зарекомендовать себя. А вот, к примеру, при ценах на бензин на заправках в 45 рублей, администрация края закупает его по 50 рублей. Почему? Потому что контракт заключается на год, и поставщик говорит: «Погодите, сегодня бензин по 45, а к концу года – по 70 будет. А вдруг? Я беру среднюю цену; не нравится – до свидания». И все соглашаются, потому что это нормальная, сложившаяся практика.

Таким образом, все дело сводится к одному вопросу - вопросу цены, так как все происходило в открытую, в условиях публичных электронных аукционов, отметил юрист, резюмировав: «Пушкарев поедет во Владивосток – будем его здесь встречать».

Напоминаем, что свою вину временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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