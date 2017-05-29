​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева

Временно отстраненный от должности глава Владивостока невиновен, уверены они

Владивосток, понедельник, 29 мая , РИА Vladnews.

Политологи прокомментировали судебное заседание по делу временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, которое прошло 25 мая. Напомним, что корреспондент РИА VladNews вел прямую трансляцию из зала суда.

Приморский политолог Павел Наливайко:

- С чувством морального удовлетворения наблюдал за очередным заседанием по делу Игоря Пушкарёва. Нет, не из-за продления срока ареста главе, его брату Андрею и директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову, а потому что, судя по публикациям СМИ, за этим процессом следила вся страна, и мэр столицы Приморья держался достойно.

Следствие на последнем издыхании пытается предъявить обвинительное заключение, но пока сил хватило только на итоговое обвинение. Из раза в раз Следственный комитет отправляет на судебные заседание самых что ни на есть неопытных следователей, ответы которых вызывают раздражение даже у судьи. Последствия такой расхлябанности на лицо. Уже второе заседание подряд проходит с какими-то накладками. В прошлый раз заседание перенесли из-за нарушения процедуры уведомления стороны защиты. Вчера судья, ознакомившись с материалами дела в начале заседания, внезапно прервал его почти на три часа. Понятно, что все эти нюансы не сказываются на итоговых решениях суда, но общая картина не меняется. Защита главы из раза в раз бьётся до последнего, доказывая даже на первый взгляд смешные моменты по поводу возможности Игоря Пушкарёва скрыться от следствия на вертолёте. А почему они вызывают смех? Да потому что именно следствие говорит, что Игорь Пушкарёв может улететь, уплыть, сбежать, прикрывая тем самым отсутствие других аргументов в пользу сохранения ареста.

В кулуарах заседания все говорят, что дело «шитое» и прекрасно понимают свои роли на данном этапе. Но ведь на этой волне процесс рано или поздно перейдёт во Владивосток. Защита тут будет в прежнем составе, подготовленная, изучившая все материалы дела, настроенная биться до конца. Даже жители будут отчасти готовы, ведь уже сейчас сторонники Пушкарёва публикуют материалы уголовного дела с комментариями экспертов. А вот местным следователям и прокурорам придётся работать с тем, что есть. С той самой фактурой, которая уже сейчас трещит по швам на московских заседаниях. И будет ли всё так однозначно, смогут ли беспроблемно разыграть сценарий игнорирования фактов? Даже если и смогут, то какой ценой?

Но вчера меня порадовал ещё один момент. Обратите внимание как держится Игорь Пушкарёв. Настрой боевой, взгляд уверенный, улыбка на лице. «Молодой, но зрелый», как говорил Владимир Путин. На фоне других чиновников, задержанных в прошлом году, глава Владивостока по-прежнему выглядит как «победитель», и, даже спустя год, мало у кого поворачивается язык сказать, что мэр действительно виноват. Всё Пушкарёв делает правильно, в том числе потому, что обычному жителю Приморья не нужно быть экспертом, чтобы понять эти очевидные вещи.

Московский политолог Константин Калачев:

- Мосгорсуд рассматривает вопрос продления ареста Игорю Пушкареву - мэру Владивостока. Был бы человек, а дело на него найдется. Признай вину - срок скостим. Классика. У Пушкарева - взятка от брата. Что-то не так в нашей правоохранительной и судебной системе, если сам факт задержания уже автоматически означает приговор. А за что - типа разберемся в процессе. У Пушкарева команда продолжает управлять городом. И рейтинг его в городе не ниже губернаторского. Даже выше.

Блогер, юрист Алексей Клецкин:

- Очередное продление срока содержания под стражей действующего мэра Владивостока состоялось в Московском городском суде. В СМИ принято называть это дело "делом Пушкарёва", хотя наряду с приморским градоначальникам обвиняемыми проходят также его брат-инвалид Андрей и руководитель МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников.

Целая "банда"! Которая "причиняла-причиняла, причиняла-причиняла, причиняла-причиняла ущерб городскому бюджету, да так его и не причинила. Наоборот, МУП получил огромную прибыль от взаимоотношений с группой компаний "Востокцемент", принадлежащей семье Пушкарёвых. Вначале стройматериалы поставлялись в долг, без предоплаты, а потом задолженность в размере почти 1 млрд. рублей и вовсе была прощена МУПу.

Тем не менее, уголовное дело живет своей отдельной жизнью в параллельной реальности, для которой вопросы наличия/отсутствия ущерба совершенно не важны. А важно устранить политического конкурента любыми способами.

В том, что уголовное преследование И.С. Пушкарёва носит ярко выраженную политическую мотивацию, сомнений уже не осталось. Сам мэр в одном из своих заявлений прямо указывает:

"Настоящее уголовное преследование стало возможным в результате того, что в апреле-мае текущего (речь идет о 2016-ом) года мои политические сторонники успешно выступили на праймериз партии "Единая Россия" в Законодательное собрание Приморского края, что существенно обострило политическую обстановку с другими кандидатами в законодательный орган от Администрации Приморского края, которую возглавлял и возглавляет Миклушевский В.В.".

Ну и далее: "Исходя из постановления следователя "...занимая выборную должность муниципальной службы, Пушкарёв И.С. пытался организовать кампанию по компрометации органов государственной власти Приморского края.

Указанные обстоятельства, по мнению следователя, свидетельствуют о правовом нигилизме Пущкарёва И.С. и дают достаточные основания полагать, что находясь на свободе, Пушкарёв И.С. продолжит заниматься преступной деятельностью...".

Говоря о, якобы, моих "...попытках организовать кампанию против органов государственной власти Приморского края", следователь тем самым указал, что истинным основанием для возбуждения уголовных дел и последующего привлечения меня к уголовной ответственности является моя политическая деятельность в Приморском крае и политический конфликт между мною, мэром Владивостока, и губернатором Приморского края Миклушевским В.В...".

Вот так вот. Теперь и за правовой нигилизм посадить могут, имейте в виду. На самом деле подобные нелепые формулировки - наглядное подтверждение того, что никаких внятных доказательств у следствия нет. Как нет и оснований для содержания фигурантов дела под стражей.

Потому и рождаются версии, что Пушкарёв может на вертолете улететь заграницу, которые у нормального человека ничего кроме улыбки не вызывают.

Но на самом деле, по правилам "басманного правосудия" никакие такие основания и не нужны. Мне кажется, следователь вообще мог направить в суд чистые листы бумаги вместо ходатайства о продлении срока стражи, и итог был бы ровно такой же. Ведь там, где имеет место политический заказ, аргументы не имеют никакого значения.

Политический обозреватель Андрей Калачинский:

- Почему Пушкарева и Лушникова оставили под стражей, а они улыбались?

Без малого год, как город без мэра. Этот год перевернул жизнь двум владивостокцам - Игорю Пушкареву и Андрею Лушникову. Можно только представить, в каком недоумении и отчаянии были они сами, когда важное следствие растолковывало им за что их арестовали.

Я просто хочу сказать то, что мало кто знает. Трижды следователи разбирались в этих закупках асфальтобетона у компании "Востокцемент" и трижды не находили состава преступления. Вот так один за одним докладывали начальству: "Материалы рассмотрены, свидетели опрошены, оперативные данные проанализированны, состава преступления нет."

-Как нет? Вы тщательно искали? С вами всё понятно. Передайте материалы старшему следователю NN...

И следователь NN, а потом и другой следователь LL приходили к аналогичному выводу. (Настоящие фамилии следователей можно привести, только зачем?)

И тогда в Москве в руководстве Следственного комитета поняли, что нужно взяться по-серьезному: махом подозреваемых задержать, мигом провести обыски и выемки документов. Допросы вести не с "подозреваемыми", а с "обвиняемыми". И что показал это год активной работы лучших следаков? Ничего нового в материалах дела не прибавилось. Вроде понадеялись, что кто-то дрогнет, покается. Но и этого не произошло.

Московский суд снова рассматривал вопрос отпустить до суда или оставить под стражей наших земляков. Дело в том, что следствие закончено. Обвиняемые знакомятся с материалами дела. Ну и читали бы все сто томов дома. А как прочитают, так и процесс начнется.

Суд продляет содержание под страже каждые три месяца.

Пушкарев и Лушников после года изоляции и следствия, уже не сомневались, что они - невиновны.

Только что стало известно, что мэрия Владивостока уже не является пострадавшей стороной. Это хитрый ход. Иначе в суде встал бы представитель администрации города и с бумагами и расчетами показал, что закупки у "Востокцемента" не нанесли ущерба бюджету города.

Не удивительно, что суд продлил содержание под стражей. Ведь обвиняемые не "сотрудничали со следствием" так, как следствие понимает сотрудничество. т.е. не помогли установить свою вину.

Еще мне нравятся комментарии земляков к этому решению суда. Как водится постоянная и сплоченная группка тех, кто жаждет крови по любому поводу и по любым персонам, выставила свои вечные лозунги: "так им и надо..., мало..., расстрелять". Но очень много других людей, судя по их репликам, в полном недоумении от этого дела и поэтому ищут как им кажется иные истинные мотивы и следствия и решения суда: мол, у Пушкарева хотят забрать бизнес, схватка политическая и т.д.

О чем это говорит? А это говорит о важном: правоохранительным органам не удалось убедить общество в том, что Пушкарев и Лушников виновны по тем статьям , что им предъявлены....

Напомним, Мосгорсуд продлил Игорю Пушкареву арест до 1 сентября 2017 года. Свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.