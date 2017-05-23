Эксперт: Причиной выброса рыб на берег могла стать угольная пыль в Находке

Специалист прокомментировал недавний инцидент

Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал недавний инцидент в Находке, сообщает РИА VladNews. Там произошел выброс рыбы на берег возле одного из крупных торговых центров города. По предварительной информации, на берег выбросило около 15 особей пиленгаса. Остальные рыбины признаки жизни не подают.

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews источник, в это озеро стекает несколько сливных систем, однако точно сказать причину происшествия пока нельзя. Кроме того, иногда местные жители рыбачат на озере, но подобных случаев ранее, по их словам, не было.

"Случаи гибели пиленгаса наблюдаются очень часто, и основная причина - загрязнение воды и недостаток в ней растворенного кислорода. Поэтому можно предполагать, что и в озере Соленом пиленгас погиб по этой причине", - говорит Владимир Александрович.

Для того, чтобы точно установить причину гибели, необходимо взять пробу воды и верхнего слоя донных отложений в озере, а затем провести биохимический анализ. Также необходимо посмотреть концентрацию кислорода в воде.

Не исключено, что причиной гибели рыбы стала угольная пыль в Находке.

"Специалистам ихтиопатологам также необходимо осмотреть погибшую рыбу и выполнить некоторые виды анализов, чтобы узнать точную причину смерти.. Не исключено, например, что жабры пиленгаса забиты угольной пылью, которая попадает в озеро со сточными или ливневыми водами. Если загрязнения носят химический характер, то в мясе рыбы можно обнаружить детергенты (синтечиские моющие вещества), фосфаты, нитраты и другие загрязнители", рассказывает Владимир Раков.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.