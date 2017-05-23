Во Владивостоке «отловили» более 100 непослушных пешеходов 11:23, 23 мая Во Владивостоке «отловили» более 100 непослушных пешеходов
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес Президента России в соцсетях 11:12, 23 мая Приморский депутат нецензурно высказался в адрес Президента России в соцсетях
Пропавший в Приморье мужчина найден мертвым 11:05, 23 мая Пропавший в Приморье мужчина найден мертвым (Фото)
Новостная лента
Май, 23 вторник
11:28
На детской площадке в Приморье мамочки обнаружили змею Видео
11:28
Еще одну акулу поймали рыбаки в Приморье Фото
11:23
Во Владивостоке «отловили» более 100 непослушных пешеходов
11:12
Приморский депутат нецензурно высказался в адрес Президента России в соцсетях
11:05
Пропавший в Приморье мужчина найден мертвым Фото
11:01
Жительница Приморья убила своего мужа из-за ревности
10:54
​Первоклассница пострадала в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
10:42
Жительница Владивостока предстанет перед судом за продажу наркотиков
10:31
В Приморье фура сбила женщину на пешеходном переходе
10:22
Эксперт: Причиной выброса рыб на берег могла стать угольная пыль в Находке
10:11
Приморец предстанет перед судом за убийство ребенка и изнасилование 18 детей
10:03
В акватории Владивостока замечена косуля Видео
09:52
Перспективы глубоководных исследований обсуждают во Владивостоке учёные со всего мира
09:42
На трассе Седанка-Патрокл произошло ДТП с участием бетоновоза Видео
09:38
В Приморье произошла серьезная авария Фото и Видео
09:27
До конца года в России выпустят беспилотный автобус «Матрешка»
09:13
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
09:10
Во Владивостоке забраковали четыре партии «мутного» мяса
09:09
Гороскоп на 23 мая
09:00
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
08:44
Часть Владивостока останется без света во вторник, 23 мая Адреса
08:41
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 23 мая Адреса
08:31
Во Владивостоке сегодня облачно, небольшой дождь
07:18
Более 35 тысяч заявок подано на дальневосточный гектар в Приморье
06:04
Стало известно, как алкоголь изменяет личность человека
05:23
Пели и танцевали: отчётный концерт воспитанников детской школы искусств № 3 прошёл во Владивостоке
04:12
Ученые узнали, что происходит с мозгом во время оргазма
03:18
Стоимость биткоина превысила 2 тысячи долларов США
02:04
Названа самая опасная для здоровья соцсеть
01:17
Недостаток сна может стать причиной ожирения, - ученые
00:26
Озеленители продолжают высаживать цветы на клумбы города
Май, 22 понедельник
23:07
65 лет назад во Владивостоке открылась библиотека № 10 Фото и Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4134 (73) от 23 мая 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» сменил прописку?
Лето – сезон библиотек
Из высаженных сосен устроят бонсай
В Охотоморье сгорел приморский траулер
Корейцы предлагают построить холодильные склады
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Актуальный комментарий

Эксперт: Причиной выброса рыб на берег могла стать угольная пыль в Находке

Специалист прокомментировал недавний инцидент
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 23 мая , РИА Vladnews.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков прокомментировал недавний инцидент в Находке, сообщает РИА VladNews. Там произошел выброс рыбы на берег возле одного из крупных торговых центров города. По предварительной информации, на берег выбросило около 15 особей пиленгаса. Остальные рыбины признаки жизни не подают.

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews источник, в это озеро стекает несколько сливных систем, однако точно сказать причину происшествия пока нельзя. Кроме того, иногда местные жители рыбачат на озере, но подобных случаев ранее, по их словам, не было. 

"Случаи гибели пиленгаса наблюдаются очень часто, и основная причина - загрязнение воды и недостаток в ней растворенного кислорода. Поэтому можно предполагать, что и в озере Соленом пиленгас погиб по этой причине", - говорит Владимир Александрович.

Для того, чтобы точно установить причину гибели, необходимо взять пробу воды и верхнего слоя донных отложений в озере, а затем провести биохимический анализ. Также необходимо посмотреть концентрацию кислорода в воде. 

Не исключено, что причиной гибели рыбы стала угольная пыль в Находке. 

"Специалистам ихтиопатологам также необходимо осмотреть погибшую рыбу и выполнить некоторые виды анализов, чтобы узнать точную причину смерти.. Не исключено, например, что жабры пиленгаса забиты угольной пылью, которая попадает в озеро со сточными или ливневыми водами. Если загрязнения носят химический характер, то в мясе рыбы можно обнаружить детергенты (синтечиские моющие вещества), фосфаты, нитраты и другие загрязнители", рассказывает Владимир Раков.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Губернатор Амурской области напомнил государству о необходимости помощи регионам ДФО в подъеме Дальнего Востока
13:55, 22 мая 2017 Губернатор Амурской области напомнил государству о необходимости помощи регионам ДФО в подъеме Дальнего Востока

Субъекты федерации нуждаются в помощи со стороны государства

Эксперт: К сельдевым акулам в Приморье стоит относиться с осторожностью
14:47, 20 мая 2017 Эксперт: К сельдевым акулам в Приморье стоит относиться с осторожностью

Специалист прокомментировал недавнее появление акул в крае

ДВФУ прокомментировал ситуацию с филиалом в Артеме
09:13, 19 мая 2017 ДВФУ прокомментировал ситуацию с филиалом в Артеме

Жители города соберутся на митинг

Эксперт: Если пытаться выловить акулу, она может причинить серьезные травмы
13:56, 18 мая 2017 Эксперт: Если пытаться выловить акулу, она может причинить серьезные травмы

Комментарий специалиста

Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока
12:15, 18 мая 2017 Эксперт: ​В случае войны радиоактивный пепел достигнет Владивостока

КНДР атакует Сеул и разбомбит атомные электростанции

Наказание за наказания - благо или вред?
16:47, 16 мая 2017 Наказание за наказания - благо или вред?

Комментарии экспертов

Обвал трассы во Владивостоке произошел по вине ДГК
12:39, 16 мая 2017 Обвал трассы во Владивостоке произошел по вине ДГК

На месте происшествия работают специалисты