Массовый выброс рыбы произошел в Находке

Выясняются обстоятельства случившегося

Владивосток, понедельник, 22 мая , РИА Vladnews.

Жители Находки обнаружили массовый выброс рыбы на берег возле одного из крупных торговых центров города, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел возле Соленого озера. На берегу водоема жители Находки обнаружили скопление рыб. По предварительной информации, на берег выбросило около 15 особей пиленгаса. Остальные рыбины признаки жизни не подают.

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews источник, в это озеро стекает несколько сливных систем, однако точно сказать причину происшествия пока нельзя. Кроме того, иногда местные жители рыбачат на озере, но подобных случаев ранее, по их словам, не было.