Спасатели ТОФ успешно провели операцию по спасению судна Yeruslan

Корабль-призрак находится в Славянке

Владивосток, среда, 22 февраля , РИА Vladnews.

21 февраля специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота успешно провели операцию по вызволению из ледового плена и буксировки аварийного судна Yeruslan, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

С 8.00 утра экипаж спасательного буксира Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» провел обколку льда вокруг судна и осуществил буксировку аварийного сухогруза «Еруслан» до порта Славянка. В ходе буксировки на аварийном судне дежурила аварийно-спасательная группа ТОФ, были установлены помпы, на случай внезапного поступления забортной воды. В готовности устранить трещины борта при буксировке находились водолазы ТОФ.

Буксировка аварийного судна проводилась со скоростью 6 узлов и заняла 4 часа. Операция прошла успешно, согласно разработанного плана в штатном режиме. На месте событий побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Отметим, что в субботу, 18 февраля, всего полчаса не хватило Yeruslan, чтобы уйти под воду. 10 сантиметров отделяло судно от критической отметки. Затопление судна приостановлено. В том числе за счёт того, что накануне водолазы при помощи специальных «пластырей» заделали отверстия в корпусе судна, через которые поступала вода. До начала работ вода поступала со скоростью 150 кубометров в час. Если бы не были приняты экстренные меры, то судно в течение получаса-час ушло под воду, не хватило буквально 10 сантиметров.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что на корабле-призраке Yeruslan произошел пожар. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Сгоревшее судно начало медленно уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры. Сейчас судно Yeruslan, арестованное и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления.