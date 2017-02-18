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Из тонущего судна Yeruslan пытаются откачать воду

Подробности уточняются
Фото: PrimaMedia Фото: PrimaMedia
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Специалисты портовой спасательной службы откачивают воду с тонущего в Амурском заливе судна Yeruslan, сообщает РИА VladNews. На месте работает оперативная группа. 

Как стало известно, ночью был пробит один из иллюминаторов. Именно поэтому вода начала заливаться в судно. Сейчас портово-спасательная служба пилит лед, чтобы спустить водолазов для обследования судна. Стоит отметить, что в пресс-службе Г УМЧС РФ по Приморью корреспонденту РИА VladNews сообщили, что не занимаются затонувшим судном. 

"Если нашей помощи попросят, мы откликнемся, а вообще мы не занимаемся этим вопросом и не решаем ничего по поводу заброшенного и тонущего Еруслана", - рассказала сотрудница пресс-службы. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что почти половина судна уже оказалась под водой. В популярных соцсетях появились фотографии, на которых отчетливо видно, что судно Yeruslan практически наполовину ушло под воду. Ранее агентство сообщало, что Yeruslan (флаг Камбоджа, порт регистрации Пномпень, судовладелец Claner Shipping Ltd), стоящий во льду в Амурском заливе порта Владивосток (якорная точка № 65) изменил свое положение. Зафиксировано увеличение крена до 4 градусов, а также погружение кормовой части судна и появление воды в кормовой части третьего трюма.

Немногим ранее на корабле-призраке "Еруслан" произошел пожар. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Сгоревшее судно начало медленно уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры. Сейчас судно «Еруслан», арестованное и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления. Как это будет сделано, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям.


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