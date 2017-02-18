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Yeruslan уходит под воду

Владивостокцы наблюдают за кораблем-призраком
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 18 февраля , РИА Vladnews.

Теплоход Yeruslan погружается под лед, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В популярных соцсетях появились фотографии, на которых отчетливо видно, что судно Yeruslan практически наполовину ушло под воду. Ранее агентство сообщало, что Yeruslan (флаг Камбоджа, порт регистрации Пномпень, судовладелец Claner Shipping Ltd), стоящий во льду в Амурском заливе порта Владивосток (якорная точка № 65) изменил свое положение. Зафиксировано увеличение крена до 4 градусов, а также погружение кормовой части судна и появление воды в кормовой части третьего трюма. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что на корабле-призраке "Еруслан" произошел пожар. На месте происшествия побывал и фотокорреспондент РИА VladNews. Сгоревшее судно начало медленно уходить под воду. Немногим позже стало известно, что на судне орудуют мародеры. Сейчас судно «Еруслан», арестованное и брошенное судовладельцем, будет отбуксировано на мель во избежание затопления. Как это будет сделано, решит комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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